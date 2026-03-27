'Mayrit' y la ampliación a Valdebebas impulsan la Línea 11 como futura "gran diagonal" de la red del Metro de Madrid

El esperado día en que la tuneladora Mayrit empezara a perforar el suelo de Madrid desde el parque de Comillas, en Carabanchel, para avanzar en el proyecto de ampliación de la Línea 11 del Metro por fin ha llegado. Este jueves, unos minutos antes del mediodía, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, procedía al simbólico apretado de un botón rojo para que sonara una sirena y la rueda de corte de la monumental máquina, 1.500 toneladas y 98 metros de longitud, comenzara a girar.

El gesto supondrá un considerable avance en los trabajos de extensión de la que ahora es la línea más corta del suburbano madrileño, con 8,5 kilómetros de longitud y apenas siete estaciones, pero que está llamada a convertirse en uno de los ejes clave de la red en los próximos años, una “gran diagonal” de más de 30 kilómetros que vertebrará la ciudad de suroeste a noreste.

El proyecto se concibió hace seis años con un triple objetivo. El primero, conectar nodos clave como el Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid Barajas, la estación de Atocha y varios de los intercambiadores de la red del transporte público madrileña, entre ellos el de Plaza Elíptica, el de Conde de Casal o el de Valdebebas, hoy prácticamente en desuso. El segundo, servir para redistribuir el incremento en el volumen de viajeros que se prevé según se vayan consolidando nuevos desarrollos urbanísticos. Cuando esté concluida, la futura Línea 11 conectará con todas las demás de Metro de Madrid salvo la Línea 12, MetroSur, y el acceso a esta por Puerta del Sur quedará a un trasbordo de dos paradas en Cuatro Vientos. Y el tercero, descargar la Línea 6, la Circular, que es la que más viajeros transporta del Metro madrileño. En un símil que se suele utilizar en la Consejería de Transportes, la Línea 11 vendría a ser a la Línea 6 lo que la M-45 es a la M-30 y la M-40.

Rueda de corte de la tuneladora 'Mayrit', que ha empezado a funcionar este jueves en los trabajos de ampliación de la Línea 11 de Metro de Madrid. / COMUNIDAD DE MADRID

Sobre este planteamiento, se planeó esa suerte de diagonal con el cálculo de que será utilizada por unos 100.000 viajeros diarios y que supondrá prácticamente multiplicar su longitud por cuatro hasta los 33 kilómetros, con una veintena de estaciones. Para ello se prevé una intervención que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, estimó ayer en 2.500 millones de euros y que se ejecutará en cuatro fases.

De 50 a 500 metros mensuales

La primera de ellas ya está en curso y es a la que se acaba de incorporar Mayrit, que horadará 5.593 metros de los algo más de seis kilómetros de prolongación que sumará la Línea 11 en este primer estirón, desde Plaza Elíptica hasta Conde de Casal, con seis estaciones: la propia Plaza Elíptica; Comillas y Madrid Río, ambas de nueva creación; Palos de la Frontera; Atocha, y Conde de Casal.

Será el tramo entre Comillas y Conde de Casal el que ejecute la tuneladora. Los algo más de 670 metros entre Plaza Elíptica y Comillas se viene realizando con el método constructivo habitual de Metro de Madrid, conocido como “pico y pala”. Comenzados desde un punto intermedio y simultáneamente en los dos sentidos. El túnel ya llegó a Comillas el pasado enero y se prevé que alcance Plaza Elíptica en verano.

Más o menos para entonces, para junio, se contempla que Mayrit llegue hasta su siguiente parada, Madrid Río, 1,2 kilómetros más hacia el centro de la capital. La diferencia es sustancial: si por el método de pico y pala se avanzan unos 50 metros mensuales, con la tuneladora el progreso es casi 10 veces mayor: entre 450 y 500 metros mensuales, a razón de unos 15 metros diarios.

La máquina, de construcción alemana, no solo excava el túnel, sino que al mismo tiempo lo va construyendo y revistiendo, de forma que lo deja prácticamente listo para instalar plataforma, raíles, señales y catenaria. Operará, además, las 24 horas del día los siete días de la semana. Los plazos que maneja el Gobierno regional es que Mayrit llegue a Conde de Casal en 2027 de forma que en ese año o a principios de 2028, la primera fase de la ampliación de la Línea 11 esté funcionando. La inversión para este primer tramo ronda los 739 millones de euros.

Segunda fase: a Cuatro Vientos

La segunda fase de la ampliación es a priori más sencilla. Consiste en llevar la Línea 11 desde su otra cabecera, La Fortuna, hasta Cuatro Vientos, donde conectaría con la Línea 10 de Metro, tercera más utilizada de la red, tras la Línea 6 y la Línea 1, y con la C5 de Cercanías, la que une Móstoles con Humanes y que es la que más viajeros transporta del sistema de trenes de proximidad en Madrid. Quedaría a un trasbordo de dos estaciones por la Línea 10 de Puerta del Sur, punto de enlace con MetroSur, la línea que recorre los municipios de Alcorcón, Leganés, Getafe, Fuenlabrada y Móstoles.

Trabajos en la futura estación de Madrid Río de la Línea 11 de Metro de Madrid. / COMUNIDAD DE MADRID

La extensión desde La Fortuna hasta Cuatro Vientos se hará sin ninguna estación intermedia a lo largo de algo más de dos kilómetros y sin tuneladora, con un presupuesto sin IVA, según establecía el estudio informativo publicado a finales del año pasado, de 124 millones de euros. El tramo estará operativo a lo largo de 2029, anunciaba ayer Ayuso en la estación de Comillas.

Ampliación norte: Valdebebas

La presidenta madrileña adelantaba también que en las próximas semanas el Consejo de Gobierno regional dará luz verde a la tercera fase de la ampliación, la que dará servicio a la zona noreste de la capital, incluida la Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas. Tal y como aseguraba Ayuso, el proyecto significará una inversión de 880 millones de euros.

El trazado contempla una extensión de 8,2 kilómetros y seis estaciones: Mar de Cristal, adonde ya llegan las Líneas 4 y 8; Ifema-Cárcavas, para dar servicio a la ampliación del recinto ferial y al futuro circuito de Madring, donde se celebrará hasta 2035 el Gran Premio de España de Fórmula 1; Intercambiador de Valdebebas - Ciudad de la Justicia; Hospital Enfermera Isabel Zendal; Aeropuerto Adolfo Suárez Terminal 4, y Valdebebas Norte, ubicada junto al proyectado centro comercial Valdebebas Shopping. Además, se reserva espacio para dos posibles futuras estaciones más, Cristalia, entre Mar de Cristal e Ifema-Cárcavas, como opción para los edificios de oficinas en la zona, y entre Aeropuerto Adolfo Suárez Terminal 4 y Valdebebas Norte que pudiera construirse para dar servicio al proyectado centro comercial Valdebebas Shopping.

Con la licitación en marcha en las próximas semanas, en el Gobierno regional se espera que la adjudicación e inicio de los trabajos pueda darse en 2027 y que la ampliación norte de la Línea 11 sea una realidad ya en funcionamiento en 2031.

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Quedaría la cuarta fase para completar el proyecto de gran diagonal, que pasaría por unir la estación de Conde de Casal con la de Mar Cristal, o en otras palabras, el aeropuerto con Atocha en conexión directa, para terminar de trazar esa soñada Línea 11. Esa parte del proyecto está aún por definir, aunque las primeras ideas pasaban por unir ambos extremos a través de estaciones ya existentes que permitan enlazar con otras líneas de la red: Vinateros (Línea 9), La Elipa (Línea 2), Pueblo Nuevo (Líneas 5 y 7) y Arturo Soria (Línea 4).