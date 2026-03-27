El plan más callejero para este fin de semana en Madrid: un taller de spray para crear tu propia obra al estilo Banksy

Madrid tiene planes para todos los públicos. Desde rincones en los que desconectar, parques por los que pasear, restaurantes en los que comer o experiencias que probar, sin duda la capital ofrece opciones para que todo el mundo se lo pase bien.

Lo hay más artísticos, más tranquilos o más rebuscados, pero lo cierto es que no hay tal cosa como una tarde sin plan en la ciudad. Ahora, los fanáticos de la cultura y del arte podrán combinar dos de sus pasiones en un nuevo taller de Banksy.

Un taller de spray para los amantes del arte: fecha, hora y precio

Meterse en el imaginario visual de Banksy ya no consiste solo en recorrer una exposición: en Madrid también es posible pasar a la acción con un taller de spray que invita a crear una pieza propia con plantillas y aerosoles.

La actividad se celebra en el Museo Banksy de Madrid y está programada los sábados y domingos de 11:30 a 13:00. La duración indicada es de 45 minutos y está abierta a todas las edades, por lo que se plantea como un plan accesible tanto para quienes sienten curiosidad por el arte urbano como para quienes quieren probar una actividad distinta sin conocimientos previos.

La propuesta gira en torno a una de las técnicas más reconocibles del universo visual de Banksy: el stencil. El taller plantea precisamente ese acercamiento práctico al lenguaje del maestro del street art, con una dinámica en la que los asistentes pueden aprender la técnica y crear su propia obra utilizando plantillas y sprays.

Además, el hecho de que no se requiere experiencia previa convierte la actividad en una puerta de entrada amable a un estilo que, aunque asociado a la calle y a la intervención urbana, también se ha convertido en una forma visual inmediatamente reconocible para públicos muy amplios.

La actividad se celebra en el Museo Banksy de Madrid y está programada los sábados y domingos de 11:30 a 13:00 / MUSEO BANKSY

Del recorrido inmersivo a la experiencia práctica

Ese componente participativo encaja además con el propio planteamiento del museo, que reúne más de 170 piezas y reproducciones a tamaño real de algunos de los murales más icónicos del artista británico. El recorrido está concebido como una experiencia inmersiva que permite acercarse a sus obras más conocidas y también a otras menos vistas, en un espacio que explora tanto la potencia visual de sus imágenes como el carácter provocador de su trabajo. En ese contexto, el taller añade una capa distinta a la visita: no se limita a observar el gesto de Banksy, sino que traslada parte de ese lenguaje al terreno de la práctica.

También ayuda que la actividad no se presente como una clase técnica cerrada, sino como una experiencia creativa vinculada a la visita. El propio acceso se organiza mediante un complemento que se selecciona en el momento de la reserva, de modo que puede integrarse dentro del paso por el museo. Para quien ya conozca algunas de sus piezas emblemáticas, la idea de trabajar con spray y plantillas prolonga la atmósfera de la exposición; para quien llegue por primera vez, funciona como una manera directa de entrar en un universo donde la imagen, el impacto inmediato y la crítica visual forman parte del mismo lenguaje.

La actividad no se presenta como una clase técnica cerrada, sino como una experiencia creativa vinculada a la visita / TURISMO MADRID

En una ciudad con una oferta cultural cada vez más volcada en las experiencias inmersivas, este taller destaca porque convierte una visita expositiva en algo más manual y tangible. No se trata solo de ver desde cerca las obras más emblemáticas del artista, sino de ensayar la lógica de un lenguaje visual que ha marcado el arte urbano contemporáneo. Entre salas, reproducciones y aerosoles, la visita encuentra así un cierre distinto: salir del museo con la sensación de haber mirado a Banksy, pero también de haber probado durante un rato cómo se construye una imagen en su estela.

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Más información Evento: taller de spray estilo Banksy Lugar: Museo Banksy Madrid, Paseo de la Esperanza 1, Arganzuela 28005, Madrid Fecha: sábados y domingo Horario: de 11:30 a 13:00 Duración del taller: 45 min Precio: 14 euros

Si quieres hacer un plan diferente en pleno centro de Madrid y explorar tu lado más artístico, no dudes en participar cualquier sábado o domingo en esta actividad. Descubrirás las obras más reconocibles del artista y, además, aprenderás a dominar su peculiar técnica del stencil. ¿A qué esperas para probarlo?