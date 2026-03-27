Madrid prepara la visita del Papa León XIV: reunión clave entre Ayuntamiento y Delegación del Gobierno

Representantes del Ayuntamiento de Madrid y de la Delegación del Gobierno se reunirán el martes 31 de abril para continuar con los preparativos de la visita que el Papa León XIV realizará a principios de junio a la capital.

Según ha contado la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, se trata de una nueva reunión tras las que ya han mantenido Delegación y Consistorio de manera interna para abordar los temas de seguridad de esta visita.

En esta ocasión el encuentro ha sido convocado por el Delegado de Gobierno, Francisco Martín, a quien Sanz le manda un mensaje: "no queremos ninguna polémica".

"Queremos que el viaje sea un absoluto éxito y quien quiera polémica pues la debería dejar para otra cosa", ha matizado la vicealcaldesa, al tiempo que ha especificado que aún está por determinar qué personas por parte del Ayuntamiento irán a esta cita.

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