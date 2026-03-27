TRIBUNALES
El jurado declara culpable al autor intelectual del asesinato de un joven en Fuenlabrada
La Fiscalía solicitaba penas muy altas para los acusados, incluyendo prisión permanente revisable para el autor intelectual y hasta 75 años de cárcel para otro implicado
EFE
El jurado popular ha considerado culpable, por unanimidad, al miembro de los Dominican Don't Play (DDP) acusado de idear y planear un ataque contra una banda rival en el que murió un joven en Fuenlabrada en 2022, en un veredicto en el que también ve culpables a otros dos acusados pero exonera al cuarto.
El jurado, según ha informado fuentes jurídicas, ha considerado a Joaquín Dotel M. culpable de pertenecer a los DDP, calificada como una organización criminal, y de idear el ataque mortal. La Fiscalía pide para él prisión permanente revisable, al ser el autor intelectual y tener la categoría Suprema (líder) del "coro" (grupo) de Campamento de esa banda.
A Kevin H.N. le considera culpable de ser cómplice del autor intelectual y de pertenecer a la banda, mientras que a Benji M.S. le ve culpable de integrar la banda.
En cambio, el jurado no ve culpable al cuarto acusado, Viorel G., al entender que no sabía que dos jóvenes a los que trasportó en una furgoneta iban a cometer un crimen. Este hombre ha quedado en libertad tras la lectura del veredicto, como ha solicitado su letrada.
La Fiscalía solicitaba prisión permanente revisable y 75 años de cárcel para Joaquín Dotel y para Kevin por un delito de asesinato en el seno de una organización criminal y de tres tentativas, además de 3 años y medio por tenencia ilícita de armas y de arma prohibida.
Pero en sus conclusiones finales rebajó la pena para el segundo argumentando que no se puede probar que fuera coautor intelectual, sino cómplice, de manera que eliminó la petición de prisión permanente revisable y la dejó en unos 70 años de cárcel, según indicaron fuentes jurídicas.
Benji de M.S. se enfrenta a una petición del fiscal de cinco años de cárcel por su pertenencia a la banda, mientras que para Viorel G. la Fiscalía solicitaba 53 años de prisión como autor de un asesinato y tres tentativas, pero esta petición decae al quedar exonerado.
Los acusados negaron durante el juicio haber cometidos los delitos que se les imputan y sus abogados argumentaron que debían ser absueltos.
Los hechos ocurrieron el 3 de octubre de 2022 en las cercanías de la discoteca Cañabrava de Fuenlabrada, donde dos menores ya condenados por el crimen tirotearon y apuñalaron a Sailer Huraldo M.R., de 21 años, al entender que pertenecía a los Trinitarios.
Otros tres jóvenes resultaron heridos en ese ataque, planeado después de una reyerta ocurrida días antes, a la salida de un concierto.
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