Es oficial, Madrid sufrirá una gran transformación comercial con la apertura de este nuevo centro de retail en Colmenar Viejo

A lo largo de 2026 y 2027, la capital sufrirá una de las mayores transformaciones comerciales de los últimos años. Con una inversión de varios miles de euros Madrid acogerá la inauguración de varios centros comerciales de gran importancia que podrían redefinir la oferta de ocio, compras y gastronomía de la ciudad. Además de generar miles de empleos directos, esta iniciativa podría situar a Madrid como el epicentro del retail europeo.

Retail Park La Maquinilla

Ubicado en Colmenar Viejo, en el norte de Madrid, este proyecto está siendo impulsado por Nhood España, una empresa especializada en servicios inmobiliarios retail. Con una extensión de 16.530 metros cuadrados, el centro comercial contará con 20 locales comerciales distribuidos en dos plantas y un total de 625 plazas de aparcamiento gratuito. Entre los locales que ya han asegurado su presencia destacan las cadenas internacionales Decathlon, Media Markt, Kiabi, Bimba y Lola, Zara, Nike, Victoria's Secret, Apple o Adidas.

Retail Park La Maquinilla, contará con 16.435 metros cuadrados de superficie alquilable / AECC

El recinto contará con un acceso por la M-607, conectándose con la capital a través de la principal vía de comunicación del municipio con el centro y el resto de la sierra madrileña. Además, contará con ciclocarriles que permitirán el acceso a otros vehículos motorizados o bicicletas, fomentando así un método de transporte alternativo que se integra con las iniciativas en favor de las infraestructuras de movilidad sostenible de Madrid.

Nexum Retail Park es ahora Distrito F

El parque comercial Distrito F, centro de referencia en retail, restauración y ocio de Fuenlabrada (Madrid), ha anunciado una inversión superior al millón de euros que se ejecutará durante los próximos dos años como parte de su plan de expansión y modernización.

Este plan contempla la renovación de su identidad corporativa. El complejo ha pasado a denominarse Distrito F, sustituyendo su anterior nombre, Nexum Retail Park, con el objetivo de impulsar su actividad y reforzar su posicionamiento como destino comercial y de ocio de referencia en la zona sur de Madrid. La nueva denominación pone en valor su vinculación con Fuenlabrada, ciudad cuya inicial simboliza la identidad local del proyecto y su compromiso con el entorno.

La gerente de Distrito F, Araceli Suárez, ha destacado que, con este plan de modernización, el parque comercial aspira a convertirse en “un destino de referencia” en la zona sur de Madrid / Distrito F

En la actualidad, Distrito F está gestionado y comercializado por CBRE, primera firma internacional consultoría y servicios inmobiliarios, desde su área de Property Management. El parque cuenta con una afluencia en torno al millón de personas, 23.000 metros cuadrados de superficie bruta alquilable, 23 operadores y genera más de 325 empleos en la región, una cifra que aspiran aumentar un 30 por ciento.