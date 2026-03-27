SUCESOS
Detienen a una mujer en Madrid por tener pornografía infantil
La sospechosa presumía de tener y haber visto estos vídeos en una aplicación de mensajería
La Policía Nacional ha arrestado a una mujer en Madrid como presunta responsable de guardar pornografía infantil. Según fuentes policiales, la acusada no se limitaba a tener estos archivos, sino que presumía de ellos en aplicaciones de mensajería, acompañado de "comentarios con claras connotaciones sexuales".
La detención tuvo lugar el pasado 18 de febrero, tras una investigación iniciada a raíz del análisis del móvil de una tercera persona en una operación anterior relacionada con un delito de distribución de pornografía infantil.
Entre las conversaciones, los agentes descubrieron que una usuaria había recibido "múltiples archivos en los que se mostraban tocamientos a niñas menores de corta edad".
Cuando los investigadores lograron identificar a la persona tras estos mensajes, descubrieron que se trataba de una mujer, procediendo a su detención como presunta responsable de un delito de tenencia de pornografía infantil.