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CAMBIO DE HORA 2026

La capital, preparada para pasar al horario de verano: este es el día oficial en el que se cambiará la hora

En la madrugada del domingo 29 de marzo dormiremos una hora menos, por lo que el día tendrá tan solo 23 horas

El Boletín Oficial del Estado ya ha publicado la fecha oficial del próximo cambio de hora

El Boletín Oficial del Estado ya ha publicado la fecha oficial del próximo cambio de hora / PEXELS

Victoria Saulyak

Victoria Saulyak

Madrid

Cada vez queda menos para uno de los momentos que nos acercan más al verano. Este fin de semana se cambia la hora, lo que significa que, progresivamente, disfrutaremos de más luz en nuestro día a día. El Boletín Oficial del Estado ya ha publicado la fecha oficial, que tendrá lugar del 28 al 29 de marzo de 2026.

De momento, y a pesar de las controversias, el cambio de hora sigue vigente

De momento, y a pesar de las controversias, el cambio de hora sigue vigente / PEXELS

Cambio al horario de verano

Con el cambio de hora de este marzo empieza oficialmente el horario de verano de 2026, que estará vigente hasta el último domingo de octubre. Este ajuste bianual busca reducir la necesidad de luz artificial, pues cuanto más tarde anochezca, más retrasaremos el momento de encenderla.

Pero adelantar la hora en 2026 no solo será un ajuste del reloj, sino una oportunidad para mejorar la eficiencia energética del hogar y hacer un cambio en nuestros hábitos. Prueba a sacar todo el partido que puedas a la luz natural que entra en tu casa, reprogramar electrodomésticos o establecer temporizadores para la calefacción y el aire acondicionado para que funcionen solo cuando lo necesites y verás cómo tu bolsillo lo agradecerá.

Con el cambio de hora de este marzo empieza oficialmente el horario de verano de 2026

Con el cambio de hora de este marzo empieza oficialmente el horario de verano de 2026 / REDES

Un día de 23 horas

Ahora, aunque haya más horas de luz, la temperatura vaya mejorando y los árboles no paren de florecer, lo cierto es que en la madrugada del domingo 29 de marzo dormiremos una hora menos, por lo que el día tendrá tan solo 23 horas. A cambio, las tardes se alargarán de golpe en la capital, el sol se pondrá aproximadamente una hora más tarde e ir de terraza en terraza volverá a ser la afición favorita de todos los madrileños.

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El debate del cambio de hora

El cambio sigue la norma europea de realizar la transición siempre el último domingo de marzo, de modo que toda España (península y Baleares) pasará de UTC+1 a UTC+2 a la vez, mientras que Canarias lo hará de UTC+0 a UTC+1 (allí el salto será de la 1:00 a las 2:00). La idea original de este sistema era ajustar los horarios a las horas de luz para ahorrar energía y sincronizar los ritmos de trabajo con el sol, aunque hoy el ahorro real está en discusión y el debate se ha desplazado hacia los efectos en la salud y el sueño.

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