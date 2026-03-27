La consejera madrileña Fátima Matute critica la gestión de Mónica García ante la huelga médica indefinida

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha acusado este viernes a la ministra de Sanidad, Mónica García, de ser “un caballo de Troya” que está “reventando” la sanidad pública española. Matute criticó la gestión del Ministerio en la actual huelga médica indefinida, asegurando que García ha fracasado en la negociación con los sindicatos y es “incapaz de solucionar el problema”.

En declaraciones tras la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, donde se analizó el impacto de la huelga en los hospitales y centros de salud, Matute explicó que todos los consejeros, independientemente del color político, instaron a la ministra a asumir su responsabilidad en la mayor huelga médica de la historia de España.

Críticas a la gestión del Ministerio de Sanidad

La consejera madrileña subrayó que la ministra está desviando la responsabilidad hacia las comunidades autónomas y los propios médicos en huelga, a quienes ha acusado de retener pacientes como rehenes y de no ponerse de acuerdo entre ellos. Según Matute, esta actitud evidencia que el Ministerio no ha sabido mediar y que la intervención de un organismo de mediación es “muy lastimosa”, ya que refleja el fracaso de la negociación directa del Ministerio con los sindicatos.

En el Consejo se acordó establecer un organismo de mediación entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos convocantes de la huelga para “deshacer este entuerto”. Matute insistió en que los médicos deben tener un marco de negociación propio, vinculante y directo, reconociendo su singularidad por su responsabilidad asistencial y jurídica, sin que ello perjudique a otras categorías profesionales.

Además, los consejeros solicitaron a la ministra una financiación finalista para las medidas previstas en la reforma del estatuto marco, que los sindicatos consideran “lesivo y regresivo”. Matute criticó que, tras confiar en que los médicos desconvoquen los paros semanales después de Semana Santa, la ministra “solo ha conseguido enfadar aún más a los sindicatos”.

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Consecuencias de la reforma del estatuto marco

La consejera concluyó que la situación actual demuestra la incapacidad del Ministerio para gestionar la huelga y pidió a García que no avance con otras reformas, como la Ley de ordenación de las profesiones sanitarias, advirtiendo que “todo va concatenado” y que seguir con nuevas reformas podría agravar la crisis en la sanidad pública.