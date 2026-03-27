CULTURA
La Comunidad de Madrid homenajea a sus 21 teatros centenarios en el Día Mundial del Teatro: "Es casi un milagro"
Ayuso entrega una estatuilla con forma de menina a los recintos históricos aún en activo y presenta una guía para redescubrir espacios emblemáticos como el Teatro Español, el Corral de Comedias de Alcalá o el Teatro Real
La Comunidad de Madrid ha rendido homenaje este viernes, con motivo del Día Mundial del Teatro, a los 21 teatros centenarios de la región que siguen abiertos y en plena actividad. El acto, celebrado en la Real Casa de Correos, ha servido para reconocer la trayectoria de estos espacios históricos, desde el Teatro Español, en funcionamiento desde 1583, hasta el Gran Teatro Pavón, que cumplió cien años en 2025.
La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha presidido el encuentro y ha entregado a los representantes de cada teatro una estatuilla con forma de menina. Además, el Gobierno autonómico ha editado una guía de teatros centenarios con la que busca invitar a ciudadanos y visitantes a redescubrir estos escenarios y su peso en la vida cultural madrileña.
Durante su intervención, Ayuso ha subrayado que Madrid es una "capital escénica mundial" y ha puesto en valor una red teatral que abarca corrales de comedias como el de Alcalá de Henares, teatros de corte como los de Aranjuez y San Lorenzo de El Escorial, grandes coliseos como el Teatro Real y salas de formato más reducido como el Muñoz Seca. También ha destacado el papel del Teatro Español, heredero del Corral del Príncipe, como uno de los recintos en activo más antiguos de Europa.
El cronista oficial de la villa de Madrid, Antonio Castro, ha repasado la estrecha relación entre la región y el teatro desde finales del siglo XVI, cuando comenzaron a abrir los primeros corrales de comedias. Según ha explicado, el gran impulso de la industria teatral llegó en la segunda mitad del siglo XIX, con la proliferación de edificios concebidos ya de forma exclusiva para la representación escénica.
De ese periodo proceden algunos de los grandes nombres del mapa teatral madrileño, como el Teatro Real, el Teatro de la Zarzuela, el Teatro de la Comedia, el Lara o el María Guerrero. Ya en el siglo XX se sumaron otros recintos emblemáticos como el Calderón, el Monumental, el Infanta Isabel, el Reina Victoria, La Latina, el Nuevo Teatro Alcalá, el Alcázar o el propio Pavón, conformando una red que se extiende también fuera de la capital a municipios como Alcalá de Henares, Chinchón, Aranjuez, San Lorenzo de El Escorial o Colmenar de Oreja.
En representación de los teatros homenajeados, el director del Teatro La Latina, Jesús Cimarro, ha celebrado la "resistencia y la buena salud" de estos espacios, que han logrado sobrevivir a los cambios históricos, urbanísticos y económicos. También ha defendido la colaboración público-privada como una vía clave para garantizar la continuidad del sector y ha recordado que el acceso a la cultura es un mandato constitucional.
La Comunidad de Madrid ha aprovechado además el acto para reivindicar el peso actual de la región en las artes escénicas. Según los datos difundidos por el Gobierno autonómico, Madrid lidera en España el número de representaciones teatrales, asistencia de público y recaudación, con más de 15.000 funciones al año y cerca de cuatro millones de espectadores, además de encabezar el número de compañías de teatro y danza y consolidarse como uno de los grandes referentes del musical en español.
Todos los teatros centenarios de Madrid:
- Teatro Español (Madrid). 1583.
- Corral de Comedias de Alcalá (Alcalá de Henares). 1602.
- Teatro Real Carlos III (Aranjuez). 1769.
- Real Coliseo Carlos III (San Lorenzo de El Escorial). 1771.
- Teatro Real (Madrid). 1850.
- Teatro de la Zarzuela (Madrid). 1856.
- Teatro Antonio Diéguez (Colmenar de Oreja). 1860.
- Teatro de la Comedia (Madrid). 1875.
- Teatro Lara (Madrid). 1880.
- Teatro María Guerrero (Madrid). 1885.
- Teatro Salón Cervantes (Alcalá de Henares). 1888.
- Teatro Lope de Vega (Chinchón). 1891.
- Teatro Infanta Isabel (Madrid). 1913.
- Teatro Reina Victoria (Madrid). 1916.
- Teatro Calderón (Madrid). 1917.
- Teatro La Latina (Madrid). 1919.
- Teatro Muñoz Seca (Madrid). 1922.
- Teatro Monumental (Madrid). 1923.
- Nuevo Teatro Alcalá (Madrid). 1924.
- Teatro Alcázar (Madrid). 1925.
- Gran Teatro Pavón (Madrid). 1925.
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