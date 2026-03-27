La Casa Encendida celebra su festival de electrónica con conciertos inmersivos y talleres formativos en abril

La Casa Encendida volverá a convertirse en el epicentro de la electrónica durante cuatro días en el mes de abril con numerosos conciertos y sesiones que irán acompañados de talleres y encuentros de amantes de este estilo musical.

Este festival que celebra su segunda edición, bajo el comisariado de Elisa Luego, apuesta de nuevo por el formato concierto -más allá del club- donde la electrónica se interpretará en vivo del 9 al 12 de abril.

La apertura será el viernes a las nueve de la tarde en el patio de la Casa Encendida con 'A World of Services' creada por Jazz y Ben Breukniet: ambos transforman el concierto en una experiencia inmersiva de gran formato que conjuga performace, luz, video y sonido a través de pantallas LED y un diseño lumínico a medida.

El viernes 10 será el turno de 'The Silver Tread' que conjugará a Shackleton, figura de culto de la electrónica experimental que ha desarrollado "un lenguaje propio que trasciende los códigos tradicionales del club y sitúa el ritmo en una dimensión más expansiva y ritual", han señalado los organizadores del evento en una nota de prensa.

A su lado, el multiinstrumentalista polaco Wacław Zimpel aportará una práctica musical marcada por la improvisación y la voz de Siddhartha Belmannu, conectará entre lo clásico y lo experimentalque, junto a Giridhar Udupa, maestro del ghatam y de la percusión carnática, crearán una performance en una dimensión rítmica ancestral.

Otro de los platos fuertes llegará el sábado de la mano de Lyra Pramuk quien se presenta por primera vez en Madrid con un directo que fusiona el potencial ilimitado de la voz humana con la magia de la tecnología.

Referente internacional por su trabajo con voz procesada y composición coral electrónica, amplía además su presencia con el taller profesional Listening Together.

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En paralelo, el festival refuerza su dimensión profesional con talleres, clases magistrales y encuentros, en los que participarán entidades como la Fundación SGAE y el Ministerio de Cultura, con el objetivo de impulsar la formación y la internacionalización del sector.