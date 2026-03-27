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Carmen Maura sobre su refugio en la sierra de Madrid: "Me he traído todas las especies de árboles que tenía en mi finca de Ávila"
Tras décadas de éxitos, Carmen Maura ha encontrado en Miraflores de la Sierra un refugio natural, donde reside en un apartamento con un amplio jardín de mas de 150 metros cuadrados
A sus 80 años, la que fuera la primera 'chica Almodóvar', cuenta con una de las carreras más prolíficas y virtuosas de nuestro país. A pesar de todo, la exitosa actriz Carmen Maura continúa trabajando y ha estrenado recientemente la película 'Calle Málaga' en la 29ª Edición del Festival de Cine en Español de Málaga.
Tras más de cinco décadas en la industria, Carmen tiene sus decisiones profesionales cada vez más claras, y traslada esta determinación al plano personal donde es tajante con sus preferencias. Así, durante la pandemia, la actriz decidía de forma definitiva alejarse del ruido de la ciudad para crear su propio refugio lleno de naturaleza.
Su "campo pequeño": más de 150 metros cuadrados de jardín
Aunque ya contaba con una gran finca en Ávila, Carmen confesaba que se trataba de "un espacio demasiado grande para ella sola" y que en consecuencia "no la usaba". Es así como hace ya 6 años, la actriz decidió trasladarse a un apartamento del barrio de Miraflores, adquiriendo la que sería su segunda residencia.
Buscando un espacio cerca de la capital pero rodeado de naturaleza, Carmen Maura adquirió un apartamento con un jardín de más de 150 metros cuadrados a 45 minutos de la capital, que le gusta denominar su "campo pequeño". "Me he traído todas las especies de árboles que tenía en mi finca de Ávila", confesaba la madrileña, "el olivo, el alcornoque, es un bosque como de magia".
Maura destaca del espacio la oportunidad de estar sola, de no tener horarios y poder controlar cuando y cómo comer, cenar o desayunar. Pese a que no le teme a la soledad, la actriz cuenta con la compañía de su perrita, la miniyorkshire Rita que también disfruta del impresionante jardín.
El ilustre pueblo de Miraflores de la Sierra
El pueblo de Miraflores de la Sierra, ha contado a lo largo de los años con numerosos rostros conocidos. Destino clave de la alta burguesía madrileña desde comienzos del siglo XX, Miraflores puede presumir de haber acogido el palacete de los Reyzabal.
También dos galardonados por el Premio Nobel decidieron instalarse en el municipio: Vicente Aleixandre, poeta y Premio Nobel de Literatura llegó a poseer una casa denominada 'Vistalegre' y concebía el lugar como su retiro y escenario de tertulias con amigos como Federico García Lorca o Pablo Neruda; también Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel de Fisiología o Medicina, tuvo aquí su residencia estival, conocida como 'Villa Aspirina'.
En el presente, figuras como Yvonne Blake, ganadora de un Premio Óscar por diseño de vestuario, Carmen Martín Gaite, José Royo, Fernando Fernán-Gómez o Felipe González, han escogido este pequeño rincón de la Sierra de Guadarrama, permitiendo a los curiosos pasear por la naturaleza... y entre las casas de los famosos.
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