El Ayuntamiento 'blindará' el centro de Madrid para la Semana Santa: estas serán las calles peatonalizadas para facilitar las procesiones

El Ayuntamiento de Madrid tiene en marcha un dispositivo especial de movilidad durante Semana Santa con la peatonalización temporal de 75 calles y plazas en los distritos de Centro y Salamanca. La medida, diseñada para facilitar el tránsito de peatones y reforzar la seguridad en los alrededores de las parroquias más concurridas, estará activa entre el Jueves Santo, 2 de abril, y el Domingo de Resurrección, 5 de abril.

En total, el plan contempla el corte al tráfico de 22 calles entre las 11:00 y las 21:00 horas durante esos cuatro días festivos. Además, otras 53 vías y plazas se verán afectadas por las restricciones de movilidad en distintos puntos de la capital.

Para ejecutar el plan, el Consistorio desplegará un refuerzo extraordinario de 230 agentes de movilidad, que se sumarán al personal habitual. También habrá una patrulla informativa a pie en las calles con mayor afluencia para orientar a vecinos y visitantes sobre itinerarios recomendados, accesos y aparcamientos cercanos.

El operativo contará además con coordinación permanente con la Policía Municipal, que podrá ordenar cortes adicionales si fuera necesario para evitar aglomeraciones en aceras y calzadas. Según el Ayuntamiento, esta fórmula ya ha funcionado con buenos resultados en las tres ediciones anteriores y busca garantizar una movilidad más cómoda y segura durante una de las celebraciones religiosas con mayor seguimiento en Madrid.

Imagen de archivo de una procesión por el centro de Madrid. / Ayuntamiento de Madrid

Estas son las áreas blindadas

El dispositivo se distribuirá en siete áreas peatonales, seis de ellas en el distrito de Centro y una en Salamanca, con especial atención a los entornos de templos y recorridos procesionales de gran afluencia. Entre ellos figuran la Basílica de Jesús de Medinaceli, la iglesia del Santísimo Cristo de la Fe, la Colegiata de San Isidro, la Basílica Pontificia de San Miguel, la Iglesia del Sacramento, la parroquia de San Lorenzo y la capilla del Divino Cautivo de los Padres Escolapios.

Área 1. Calle de Sacramento/calle Mayor (distrito Centro)

Congregación del Cristo de los Alabarderos/Hermandad de los Estudiantes.

Filtrado: calle Mayor/calle Bailén y plaza del Comandante de las Morenas/calle Mayor.

Afectación: 3 vías cortadas con agentes y 25 vías interiores peatonalizadas

Cortes perimetrales: calle San Justo/calle Segovia, cava de San Miguel/calle Mayor y plaza de la Cruz Verde.

Vías y plazas afectadas: calle Traviesa, plaza de la Villa, plaza de San Miguel, calle Sacramento, calle del Codo, calle de Ciudad Rodrigo, calle Duque de Nájera, calle del Puñonrostro, plaza Mayor, calle de Madrid, plaza Conde de Miranda, calle del Maestro Villa, calle del Rollo, pasadizo del Panecillo, plaza Conde de Barajas, calle del Cordón, calle del Conde de Miranda, calle de Gómez Mora, calle de la Pasa, plaza de Puerta Cerrada, calle de Cuchilleros, calle de Toledo, calle de Botoneras, calle de Gerona y calle de la Sal.

Área 1, de la calle de Sacramento a la calle Mayor. / Ayuntamiento de Madrid

Área 2. Calle Bailén/calle Cava Baja (Centro)

Hermandad de las Tres Caídas/Hermandad de Jesús el Pobre/Hermandad del Gran Poder y Esperanza Macarena.

Afectación: 5 vías cortadas con agentes, 1 corte con valla y 19 vías interiores peatonalizadas

Cortes perimetrales: calle Costanilla de San Andrés/calle Segovia, calle Costanilla de San Pedro/calle Segovia. calle del Almendro/calle de la Cava Baja, calle Angosta de los Mancebos/calle Bailén, calle Don Pedro/calle Bailén y calle del Nuncio.

Vías y plazas afectadas: calle del Alamillo, calle de la Moreira, calle de los Caños Viejos, calle de los Mancebos, plaza del Granado, calle del Granado, calle de Alfonso VI, travesía del Nuncio, plaza de la Paja, plaza de Alamillo, calle de Yeseros, calle de la Redondilla, calle Príncipe de Anglona, travesía del Almendro, calle Pretil de Santisteban, plaza Puerta de Moros, plaza del Humilladero, plaza San Andrés, plaza de los Carros, calle San Isidro Labrador, calle de las Aguas.

Área 2, de la calle Bailén a la calle Cava Baja. / Ayuntamiento de Madrid

Área 3. Calle Fuencarral/calle de la Madera (Centro)

Hermandad Nuestro Padre Jesús del Amor (La Borriquita).

Afectación: 4 vías cortadas con agentes y 1 vía interior peatonalizada.

Cortes perimetrales: calle Don Felipe/calle de la Madera, calle Santa Bárbara/calle Fuencarral, calle San Joaquín/calle Fuencarral y calle Molino de Viento/calle del Escorial.

Vías y plazas afectadas: plaza de San Ildefonso.

Área 3, calle Fuencarral a calle de la Madera. / Ayuntamiento de Madrid

Área 4. Calle Atocha/calle del Gobernador (Centro)

Hermandad del Silencio, Santísimo Cristo de la Fe.

Afectación: 1 vía cortada con agentes y 1 vía interior peatonalizada

Cortes perimetrales: costanilla de los Desamparados.

Vías y plazas afectadas: calle Gobernador.

Área 4, calle de Atocha a calle del Gobernador. / Ayuntamiento de Madrid

Área 5. Paseo del Prado/calle Jesús (Centro)

Afectación: 4 vías cortadas con agentes, 3 cortes con valla y 1 vía interior peatonalizada.

Cortes perimetrales: calle Lope de Vega/paseo del Prado, plaza de la Platería de Martínez/calle Huertas/paseo del Prado, calle Huertas/costanilla de los Desamparados, calle Jesús/calle de Moratín, calle Lope de Vega/costanilla de las Trinitarias, calle Verónica/calle San Pedro, calle Huertas/calle San José.

Vías y plazas afectadas: plaza de Jesús.

Área 5. Paseo del Prado a calle Jesús. / Ayuntamiento de Madrid

Área 6. Calle Argumosa/calle Santa Isabel (Centro)

Afectación: 3 vías cortadas con agentes y 1 vía interior peatonalizada.

Cortes perimetrales: calle Santa Isabel/calle San Cosme y San Damián, calle de Argumosa/calle del Salitre, calle de la Fe/calle de Zurita.

Vías y plazas afectadas: calle del Doctor Piga.

Área 6, calle Argumosa a calle Santa Isabel. / Ayuntamiento de Madrid

Área 7. Calle Conde de Peñalver/calle Díaz Porlier (distrito de Salamanca)

Divino Cautivo (Sólo Jueves Santo)

Afectación: 1 vía cortada con agentes y 1 vía interior peatonalizada

Cortes perimetrales: calle General Díaz Porlier/calle José Ortega y Gasset/calle Padilla.

Vías y plazas afectadas: calle General Díaz Porlier.