Arranca la operación salida de Semana Santa en Madrid: consulta el estado de las carreteras en tiempo real

Los conductores se preparan hoy para uno de los mejores y peores momentos del año. Comienza la Semana Santa y, con ello, las escapadas que miles de madrileños harán para desconectar del frenético ritmo de la ciudad y volver con las pilas cargadas. Ahora, esto también se traducirá este viernes en horas de atascos en las carreteras por la ya conocida como 'operación salida'.

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé más de 3,35 millones de desplazamientos de largo recorrido en las carreteras de la Comunidad de Madrid durante las dos fases de la operación salida con motivo de la Semana Santa. En la capital, la DGT prevé más de 785.000 movimientos en una primera fase, que se extenderá desde las 15:00 horas del viernes hasta las 00:00 horas del domingo día 29. El resto de desplazamientos están previstos durante la segunda parte de la operación especial de tráfico, que será del miércoles 1 a la medianoche del lunes 6 de abril.

En la capital, la DGT prevé más de 785.000 movimientos en una primera fase / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Estado de las carreteras en tiempo real

Para favorecer la circulación en las zonas más conflictivas, se instalarán carriles reversibles y adicionales mediante señalización, balizamiento y conos en las horas de mayor afluencia circulatoria y se establecerán itinerarios alternativos.

Tráfico cuenta con la máxima disponibilidad de sus medios humanos (agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los ocho Centros de Gestión de Tráfico de la DGT y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera, además del personal de los servicios de emergencias) y técnicos (radares fijos y móviles de control de velocidad, cámaras para controlar el uso del móvil y del cinturón de seguridad, además de los medios aéreos de los que dispone el Organismo que volarán todos los días del operativo) para controlar el respeto a las normas de tráfico. Además, a continuación podrás consultar el estado de las carreteras en tiempo real y planificar tus desplazamientos en base a ello.

No olvides llevar la baliza V-16

Además, este año la Semana Santa comienza con una novedad importante. Los ciudadanos tienen la obligación de llevar la V-16 para preseñalizar cualquier incidencia que se pueda tener en carretera y se tenga que detener el vehículo.

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Desde el pasado 1 de enero, en caso de sufrir una incidencia en carretera y tener que frenar el coche, es obligatoria la utilización del dispositivo de preseñalización de peligro V-16 para avisar al resto de usuarios de la vía no solo de manera física a través de la luz, sino, aún más importante, de manera virtual a través de los navegadores de vehículos y teléfonos móviles y de los Paneles de Mensajería Variable, situados en las carreteras para que adopten las medidas oportunas de prevención ante la incidencia que se van a encontrar en carretera.