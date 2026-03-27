Alcobendas pone en marcha la segunda fase de la 'Operación Asfalto' con más de dos millones para actuar en 17 calles

Alcobendas ha presentado este viernes la segunda fase de la 'Operación Asfalto 2025-2027', un plan de mejora viaria que se ejecutará durante los próximos cinco meses con una inversión de más de dos millones de euros. La actuación abarcará una superficie de 127.000 metros cuadrados y llegará a 17 calles repartidas entre los distritos Norte, Centro y Urbanizaciones.

Según ha explicado Rocío García Alcántara, alcaldesa de Alcobendas, el inicio de esta nueva fase se ha programado para Semana Santa con el objetivo de reducir al máximo las molestias al tráfico y a los vecinos. La regidora ha enmarcado esta actuación dentro del plan municipal de renovación del viario previsto para la legislatura. "Es una inversión récord en sólo dos años que supera incluso la suma de lo que se ha realizado en los últimos veinte años", ha añadido la regidora.

En la presentación también ha participado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ya que el Gobierno regional colabora en la financiación de la Operación Asfalto a través del Programa de Inversión Regional (PIR) 2022-2026.

La alcaldesa de Alcobendas, Rocío García Alcántara, junto al portavoz de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín. / Ayuntamiento de Alcobendas

Los trabajos incluyen labores de fresado, pavimentación y asfaltado. Las primeras actuaciones ya han comenzado en el Paseo de Alcobendas y Camino Ancho, en el distrito Urbanizaciones, y en la avenida Doctor Severo Ochoa, en el distrito Norte. La próxima semana está previsto que las obras se extiendan también a la calle Pintor Murillo, en el distrito Centro.

Noticias relacionadas

La 'Operación Asfalto 2025-2027' cuenta con una inversión total de 8 millones de euros durante esta legislatura, de los que 2 millones serán aportados por el Ayuntamiento de Alcobendas y 6 millones por la Comunidad de Madrid. En su primera fase, el plan permitió renovar más de 115.000 metros cuadrados de calzada en 27 calles distribuidas por los cuatro distritos de la ciudad.