La Aemet activa el aviso amarillo durante la Semana Santa en Madrid: estas son las zonas y el día afectado

El ambiente de la Semana Santa ya se respira en Madrid y durante estas fechas del año siempre surge la misma preocupación: el estado del cielo. Ya sea para quienes quieran disfrutar o participar en las procesiones o para quienes quieran hacer una escapada primaveral para descansar del ajetreado ritmo del día a día. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha lanzado su previsión del tiempo en Madrid para estas fechas.

¿La lluvia hará acto de presencia?

"Aunque es pronto todavía, todo apunta a una Semana Santa de buen tiempo en la capital", anuncia la Aemet a través de su cuenta oficial en la red social X. La predicción general apunta a que este próximo Domingo de Ramos, 29 de marzo, no haya precipitaciones y que el tiempo sea soleado, aunque un poco nuboso.

Lo que el organismo estatal sí se espera que se produzca este día es un notable descenso término las temperaturas, sobre todo en las máximas, que se situarán entre los 14 grados de temperatura máxima y los 6 grados de temperatura mínima en el caso de la capital.

En municipios de la sierra como Guadarrama, las temperaturas descenderán hasta los 9 grados de máxima y rozará los 0 grados de temperatura mínima. Además, por el momento la Aemet ha activado aviso amarillo en la zona norte de Madrid por viento de componente norte, con rachas que se estima que alcancen los 80 kilómetros por hora.

La Aemet ha activado el aviso amarillo el próximo Domingo de Ramos. / Aemet

Viento y contraste térmico

De cara al inicio de próxima semana, Lunes Santo 30 de marzo, no se conoce todavía si la Aemet volverá a activar el aviso amarillo. En su predicción para la montaña, detallan sobre el viento: "Fuerte del norte y noreste, con intervalos muy fuertes", donde no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales.

En la capital se espera que el tiempo esté calmado, con viento moderado, pero sin precipitaciones. Por el momento solo se conoce el pronóstico hasta el Jueves Santo, pero durante la semana se espera que el cielo esté soleado por lo general, aunque con algunos momentos muy nubosos.

Temperaturas al alza

Las temperaturas durante la Semana Santa se esperan al alza, siendo Domingo de Ramos el día más frío. A lo largo de la semana, la Aemet espera "una subida notable", pero aunque los días sean algo calurosos, las noches serán frías.

Este es le pronóstico de las temperaturas para la Semana Santa en la capital. / Aemet

Para la capital se espera que Lunes Santo los termómetros oscilen entre los 17 grados de máxima y los 5 grados de mínima, Martes Santo variarán entre los 20 grados de máxima y los 9 grados de mínima, Miércoles Santo, 20 grados de temperatura máxima y 7 grados de temperatura mínima y el día más caluroso que se conoce por el momento será Jueves Santo, día en el que la temperatura máxima alcanzará los 24 grados de máxima y los 6 grados de mínima.

Para conocer los nuevos avisos, cambios y futuros pronósticos habrá que estar atento a las actualizaciones del organismo estatal, que se puede consultar en su propia página web o vía redes sociales como X. Por el momento parece que el paraguas se quedará en casa, al menos en el centro, y aunque igual toque sacar el abrigo, podremos guardarlo gradualmente.