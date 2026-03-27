Del 27 al 29 de marzo, Madrid te invita a disfrutar de la llegada de la primavera con cinco planes imprescindibles: arte, música y naturaleza

¿Te gusta el arte urbano o los comics? ¿Y la música de las guerreras K-Pop? ¿Tal vez prefieres un plan al aire libre o relacionado con la naturaleza? Estas de suerte... porque todas estas opciones estarán disponibles este fin de semana en Madrid. Los múltiples planes de ocio se darán cita los próximos 27, 28, y 29 de marzo para asegurar que familias, jóvenes y mayores puedan disfrutar de la llegada de la primavera en la capital.

Arte urbano, de los orígenes a Bansky

El arte urbano se ha consolidado como uno de los lenguajes visuales más influyentes de las últimas décadas. Desde las primeras firmas en Filadelfia o Nueva York, este arte llega a Madrid en una exposición que recorre su evolución a través de más de sesenta obras originales de destacados artistas nacionales e internacionales.

La exposición contará con obras de Jean-Michel Basquiat, Keith Haring, SEEN, Bleek le Rat, JR, Invader, Os Gêmeos, Susso33, XUPET NEGRE o PichiAvo / Turismo Madrid

La Sala Mateo Inurria 2 de la Fundación Canal acoge cinco etapas históricas entre las que destaca un apartado monográfico dedicado al reconocido artista británico Banksy. Aquellos que quieran conocer a fondo el arte del grafitti y otras técnicas, podrán visitar la exposición de manera gratuita hasta el próximo 3 de mayo.

La exposición contará con un apartado monográfico dedicado a Bansky, figura clave para compender la dimensión mediática del arte urbano del siglo XXI / Turismo Madrid

📍Fundación Canal, Sala Mateo Inurria 2, Calle de Mateo Inurria, 2, 28036 📅 Hasta el 3 de mayo de 11:00 a 20:00 horas salvo los miércoles de 11:00 a 15:00 horas.

K-Power, el musical K-Pop

Este fin de semana, Rumi, Mira y Zoey unen sus voces para proteger al mundo de las fuerzas oscuras. Este fin de semana marca la última oportunidad de ayudar a estas ídolos del universo de música K-Pop a construir el Honmoon Dorado en una aventura donde la amistad y la valentía serán clave.

La música en directo y el ritmo constante convierten la función en una experiencia inmersiva / Turismo Madrid

Desarrollado por Octopus Producciones este espectáculo musical familiar inspirado en el K-Pop coreano contará con un potente despliegue visual, coreografías vibrantes y una estética colorida. Con una duración de 1 hora y 30 minutos, el espectáculo tendrá lugar el próximo sábado 28 de marzo a las 12:00 horas en el Teatro Calderón por un precio que oscila entre los 21 y 24 euros por persona.

La última función tendrá lugar el sábado 28 de marzo a las 12:00 horas en el Teatro Calderón / Turismo Madrid

🔗 Las entradas, disponibles para su compra online, oscilan entre los 21 y 24 euros por persona 📍 Teatro Calderón, Calle de Atocha, 18, 28012 📅 Sábado 28 de marzo a las 12:00 horas

Dinoverse, viaje a la era de los dinosaurios

Durante casi 180 millones de años los dinosaurios dominaron la Tierra y sus rincones. Desde sobrevolar continentes, cazar en selvas con insectos gigantes, o nadar en océanos profundos, estas criaturas convivieron juntas hace más de 252 millones de años. Si deseas sentir el rugido del tiranosaurio, o que el aire del majestuoso vuelo de los pterosaurios te despeine, el espacio Nomad Museo Inmersivo presenta una nueva exposición inmersiva que promete al visitante adentrarse en la fascinante era de los dinosaurios.

El horario será de 11:00 a 20:00 de domingo a jueves, y de 11:00 a 21:00 viernes y sábados / Turismo Madrid

Con escenarios en formato 360º, proyecciones gigantes, y realidad aumentada, ese espectáculo busca explorar una de las extinciones más estremecedoras conocidas. Su precio que oscila entre los 18 euros en días laborales y los 21 euros en sábados, domingos y festivos, cuentan con múltiples descuentos para niños de 3 a 15 años, estudiantes, mayores de 65 años o desempleados.

Esta muestra permite recorrer sus hábitats tal y como eran: exuberantes, brutales, e impresionantes / Turismo Madrid

🔗 Las entradas oscilan entre los 18 y los 21 euros por persona con múltiples descuentos disponibles 📍 Nomad Museo Inmersivo, Calle Gran Vía, 78, Local Museo, 28013 📅 Hasta el próximo 30 de abril de 11:00 a 20:00 horas de domingo a jueves, y de 11:00 a 21:00 horas viernes y sábado

Feria del Comic de Madrid en 2026

Del 26 al 29 de marzo, Matadero Madrid se transformará en un gran libro, pero no de esos con largos párrafos y descripciones, sino de aquellos que, a través de los dibujos, son capaces de conmover, intrigar y excitar a quien los lee. Autores y lectores tendrán la oportunidad de sumergirse en sus viñetas con la segunda edición de la Feria del Cómic en Madrid.

La feria está impulsada por el Ayuntamiento de Madrid junto a la Asociación de Librerías de Madrid y el apoyo de agentes vinculados a la programación cultural de Matadero / Feria del Cómic de Madrid

Este evento, que llega con una amplia propuesta de la mano de autores consolidados y nuevas firmas editoriales, convierte el espacio de la capital en un gran punto de encuentro para los fans del que ya se considera como 'el noveno arte'. A lo largo de cuatro jornadas, los asistentes podrán disfrutar de hasta 60 casetas, 24 más que en la edición anterior. El recorrido, que se extenderá por distintos espacios del recinto también contará con mesas redondas, entrevistas, presentaciones, talleres infantiles, emisiones radiofónicas en directo, pódcast especializados y proyecciones cinematográficas.

Dentro del programa se contemplan actividades y talleres dirigidos a todas las edades / Feria del Cómic de Madrid

🔗 La programación completa y las inscripciones podrá consultarse a través de la página oficial de la Feria del Cómic de Madrid 📍Matadero Madrid, Paseo de la Chopera, 14, 28045 Madrid 📅 Del 26 al 29 de marzo

Hábitat Madrid, más de 400 actividades ambientales gratuitas

Un año más, la agenda ambiental del programa Hábitat Madrid abre el plazo de inscripción para las más de 400 actividades gratuitas y al aire libre que ofrecerán en la capital a lo largo de los meses de abril, mayo y junio de 2026. De la mano de la Dirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, y las juntas de distrito, los más pequeños del hogar podrán transformarse en pastores por un día, ponerse en la piel de un detective botánico, o realizar rutas en bicicleta.

Los más pequeños podrán acercarse al medio ambiente mientras disfrutan y aprenden con las diferentes actividades propuestas / El Jarama Centro Educativo Internacional

Aptas para todos los públicos, las actividades estarán guiadas por educadores ambientales y podrán reservarse hasta un mes antes de la fecha prevista para su realización a través del correo electrónico proambiental@madrid.es o a través de la página oficial del Ayuntamiento de Madrid donde además se puede consultar la programación completa.

El Centro de Información y Educación Ambiental Dehesa De la Villa pone el foco en preparar la bicicleta para disfrutar de las largas tardes primaverales / Cicla Madrid