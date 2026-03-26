La valiosa colección de relojes que los palacios de Madrid han protegido desde el siglo XIX: la realeza los convirtió en un símbolo de poder

Era un símbolo de prestigio. Quienes tuvieran algunos de los relojes que exhibe la Galería de las Colecciones Reales demostraban gran gusto decorativo. Sus sofisticación técnica era sinónimo de poder. De ahí que, como puede observarse en La precisión del tiempo, la exposición que estará abierta hasta el 20 de septiembre, la mayoría pertenecieó a la realeza. La muestra reúne 20 piezas de Patrimonio Nacional procedentes de los Reales Sitios de Aranjuez, El Pardo, Madrid y El Escorial y seleccionadas por su valor artístico.

La propuesta no se limita a exhibir relojes valiosos: plantea un recorrido por la manera en que el siglo XIX convirtió la medición del tiempo en un territorio donde convivían la precisión mecánica y el afán ornamental. En la selección hay piezas de caja alta realizados en madera y modelos de pared, así como un nutrido grupo de obras de sobremesa en bronce, mármol y porcelana, materiales que dan cuenta del refinamiento alcanzado por la relojería de la época. La muestra se integra en la línea Colecciones Reveladas, un formato que incorpora al recorrido permanente conjuntos poco conocidos y que aportan nuevas perspectivas sobre el patrimonio expuesto.

Reloj de sobremesa 'El Genio de las Artes', de Louis Moinet y Pierre-Philippe Thomire. / MARIO SEDEÑO

El proyecto cobra todavía más sentido si se tiene en cuenta la envergadura del fondo del que procede. Patrimonio Nacional conserva 740 relojes repartidos por los Palacios Reales, incorporados a lo largo de distintos reinados. Entre ellos destaca el Reloj de custodia con candil, firmado en 1583 por el maestro flamenco Hans de Evalo, considerado el ejemplar más antiguo de la institución y expuesto de forma permanente en el espacio dedicado a Felipe II dentro de la propia Galería. La presentación ha contado con la participación del director de la Galería de las Colecciones Reales, Víctor Cageao, y de la comisaria de la exposición, Amelia Aranda Huete, conservadora de las colecciones de Relojería, Platería y Luminarias de Patrimonio Nacional.

En esta ocasión, sin embargo, el foco se estrecha sobre el siglo XIX, con especial atención a los reinados de Fernando VII e Isabel II. Tras la etapa napoleónica, Fernando VII impulsó la llegada de relojes de escuela francesa, identificables por sus cajas de bronce dorado y pavonado, en sintonía con las modas que marcaban entonces el gusto europeo. Aquel interés no fue anecdótico: la corte española llegó a contar con cuatro relojeros de cámara. Más tarde, Isabel II mantuvo esa inclinación por la producción francesa, aunque amplió el horizonte con piezas procedentes de Inglaterra.

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Reloj de sobremesa datado en 1828. / PATRIMONIO NACIONAL

Más allá de su belleza, estas obras permiten leer una transformación histórica. Hablan de avances técnicos, de excelencia artesanal y también de un cambio de mentalidad: el reloj dejó de ser exclusivamente un objeto reservado a élites cortesanas para iniciar un proceso de difusión social. La exposición convierte esa evolución en relato y ofrece una forma muy concreta de asomarse al XIX: a través de las máquinas que intentaron domesticar las horas.