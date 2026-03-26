La tuneladora 'Mayrit' comienza a excavar el túnel que ampliará la Línea 11 de Metro hasta Conde de Casal

Día de campanillas en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Con sus casi 100 metros de longitud, sus 1.500 toneladas de peso y sus 12 motores, la tuneladora Mayrit ha comenzado hoy a excavar el túnel que unirá la futura estación de Metro de Comillas con la de Conde de Casal, en lo que supone la primera fase de la ampliación de la Línea 11. Ha sido la propia presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, la que ha procedido al simbólico apretado del botón rojo tras el que han comenzado a girar su rueda de corte. Con 54 discos de corte, podrá avanzar hasta 15 metros diarios.

"Al arrancar esta tuneladora Mayrit, damos comienzo a un gran proyecto que va a cambiar la vida del suburbano madrileño, que es uno de los mejores del mundo, pero también los usos y costumbres de los millones de pasajeros que cada día confían en él", ha señalado la presidenta madrileña. Se refería a la ampliación de la Línea 11 de Metro, que se acometerá en cuatro fases de la que la conexión entra las estaciones de Plaza Elíptica y Conde de Casal es la primera.

Los trabajos para esta ampliación comenzaron hace casi dos años y medio, en noviembre de 2022. Pero la incorporación de Mayrit, "un referente mundial en tecnología de perforación subterránea" en palabras de Ayuso, supone el salto a otra escala de construcción. La primera fase de ampliación de la Línea 11 supone extenderla desde Plaza Elíptica hasta Conde de Casal, a lo largo de más de seis kilómetros y cinco estaciones, dos de nueva construcción, Comillas y Madrid Río, y otras tres de enlace: Palos de la Frontera, Atocha y Conde de Casal.

Por las características del terreno y por la imposibilidad técnica de ensamblar la tuneladora, que solo puede avanzar en un sentido, en el fondo de saco de la estación de Plaza Elíptica, el tramo entre Plaza Elíptica y Comillas se está construyendo por el método constructivo tradicional de Metro de Madrid, conocido como "pico y pala". Los progresos mediante esta técnica vienen a ser de 50 metros mensuales. Mayrit avanza a un ritmo de casi 500 metros al mes. Se confía, de hecho en que antes de verano ya haya llegado a la siguiente estación, la de Madrid Río, momento en que tendrá que parar durante un periodo de unas dos semanas para proceder a la comprobación de sus mecanismos.

Hasta entonces funcionará durante las 24 horas del día los siete días de la semana. Más de 300 operarios trabajarán en turnos continuos para maximizar el ritmo. "Al avanzar, la tuneladora va excavando este túnel de 9,5 metros de diámetro y a la vez lo consolida colocando un anillo de hormigón", ha detallado Ayuso. "De esta manera queda prácticamente listo para instalar la plataforma, los raíles, las señales y la catenaria".

La previsión es que la ampliación de la Línea 11 hasta Conde de Casal esté completada en 2027. La confianza en el avance de las obras ahora que la tuneladora está operativa es máxima. La máquina se construyó en Alemania y, una vez comprobado su correcto funcionamiento, el pasado verano, se desmontó para su traslado hasta Comillas en un complejo operativo que implicó el transporte fluvial marítimo y por carretera desde Santander, con otras piezas venidas por vía aérea. Solo su ensamblaje en Madrid, adonde llegó en diciembre, ha supuesto el trabajo de 70 personas durante tres meses.

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Para la construcción de este tramo serán necesarias, además, 32.000 toneladas de acero y 210.000 metros cúbicos de hormigón, así como la colocación de más de 25.000 dovelas, cuya producción se inició en septiembre de 2025 en una fábrica creada específicamente para este fin, según informa la Comunidad de Madrid en una nota.