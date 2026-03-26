Qué es Tría Áurea: la visita que recorre tres de los templos más sorprendentes del Madrid barroco y que solo puede reservarse hasta el 31 de marzo

Es imposible recorrer todos los lugares de Madrid. Si bien podemos pensar que hemos estado en todos los museos, parques y calles, siempre hay un rincón que solo conocen unos pocos, ese en el que todavía se respira tranquilidad pese a estar en pleno centro.

Lejos del itinerario más repetido, hay iglesias y monasterios que conservan una parte esencial de la historia artística de la ciudad y que, sin embargo, siguen siendo un hallazgo incluso para muchos madrileños.

Y es que Tría Áurea propone precisamente entrar en ese otro mapa: uno hecho de pintura mural, arquitectura barroca, recogimiento y grandes tesoros patrimoniales. La visita une en un mismo recorrido la Iglesia de San Antonio de los Alemanes, el Monasterio de las Comendadoras de Santiago y la Iglesia de San Plácido.

Monasterio de las Comendadoras de Santiago el Mayor, en Madrid / COMENDADORAS MADRID

La propuesta no se plantea como una parada aislada, sino como una ruta cultural que enlaza tres enclaves muy distintos entre sí, aunque conectados por su valor histórico y artístico. Ese carácter conjunto es, de hecho, una de sus claves: permite descubrir tres espacios sobresalientes del barroco madrileño en una misma experiencia.

Las visitas se ofrecen de martes a sábados en distintos horarios y las entradas están disponibles solo hasta el 31 de marzo, de modo que la ruta se convierte también en uno de esos planes que conviene no dejar para más adelante. El precio de la visita conjunta es de 19,50 euros y existe además otra modalidad por 12 euros.

Tres templos para leer otro Madrid

Uno de los grandes atractivos de Tría Áurea está en su capacidad para mostrar tres formas distintas de acercarse al barroco madrileño. La primera parada, San Antonio de los Alemanes, es uno de esos lugares que cambian por completo la percepción del visitante en cuanto cruza la puerta. El templo, construido entre 1624 y 1633 como capilla del Hospital de San Antonio de los Portugueses, fundado en 1606 por Felipe III, aparece definido en la propia visita como "la Capilla Sixtina de Madrid". La expresión no busca solo impresionar: resume el impacto visual de un interior que convierte muros y bóvedas en una experiencia casi envolvente.

San Antonio de los Alemanes, es uno de esos lugares que cambian por completo la percepción del visitante en cuanto cruza la puerta / TURISMO MADRID

La ruta continúa en San Plácido, otro de los grandes nombres de este itinerario. Su construcción comenzó en 1641 y concluyó veinte años después, dejando como herencia un templo de enorme interés artístico. Allí se conserva la mayor colección de Claudio Coello del mundo, junto a un Cristo yacente de Gregorio Fernández. Además, la iglesia albergó en su momento el Cristo crucificado de Velázquez, realizado expresamente para este espacio. No extraña que el conjunto fuera declarado Monumento Nacional en 1943.

La ruta continúa en San Plácido, otro de los grandes nombres de este itinerario / REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO

Una escapada cultural para mirar despacio

El tercer enclave es el Monasterio de las Comendadoras de Santiago, fundado por Felipe IV en 1650. Su iglesia, con planta de cruz griega, remates semicirculares y una cúpula sobre pechinas, concentra buena parte del atractivo monumental del conjunto. Frente a otras visitas más rápidas o más evidentes, Tría Áurea invita a cambiar el paso y a dedicar tiempo a los detalles: la arquitectura, la escala de los interiores, las obras de arte y la atmósfera de unos espacios que permiten asomarse a un Madrid menos transitado, pero decisivo para entender su patrimonio.

Ahí está también la fuerza de esta propuesta. No consiste solo en enlazar tres monumentos, sino en ofrecer una manera distinta de recorrer la ciudad: más silenciosa, más contemplativa y mucho más atenta a la belleza que suele pasar desapercibida. Para quien busque un plan cultural con historia, arte y sensación de descubrimiento, Tría Áurea es una de esas visitas que merecen hacerse antes de que termine marzo.

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¿Cómo llegar? Dirección: Calle de la Puebla, 22, 28004 Madrid Metro: Callao (L3, L5), Gran Vía (L1, L5), Noviciado (L2, L3, L10), Tribunal (L1, L10) Autobús: 001, 002, 1, 2, 3, 44, 46, 74, 75, 133, 147, 146, 148, N16, N18, N19, N20, N21 Cercanías: Madrid-Sol Bicimad: Calle de la Madera, 10; Calle Desengaño, 4; Calle Miguel Moya, 1; Plaza de San Ildefonso, 4 Precio: 19,50 € la visita conjunta; 12 € otra modalidad

Si eres de esas personas que disfruta de los rincones más escondidos de Madrid y quieres sorprender a pareja, amigos o familiares llevándolos a ellos, no dudes en visitar estos tesoros. Quién sabe, a lo mejor terminan por convertirse en uno de tus lugares favoritos para desconectardel barullo de la capital.