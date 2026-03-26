TIEMPO MADRID
Madrid disfrutará de sol y temperaturas agradables el viernes, antes del descenso térmico
La Agencia Estatal de Meteorología prevé un descenso de las temperaturas en los próximos días, tras una semana de tiempo primaveral en Madrid
El tiempo primaveral en Madrid cambia por momentos. Tras varios varias jornadas de buen tiempo y calor en la capital, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un acusado descenso de las temperaturas que se producirá, pero más adelante. Por el momento la jornada de viernes será tranquila, sin grandes fenómenos que marquen la jornada.
Sin precipitaciones a la vista
Tras un día de jueves menos primaveral que los días del principio de la semana, la Aemet espera que la jornada de viernes el sol brille a lo largo del día, aunque con lago de nubes en la primera mitad. De hecho, el índice UV que mide la intensidad de la radiación ultravioleta solar en la superficie terrestre, se espera que alcance el nivel 6, naranja, considerado alto y por el cual se debe usar protección solar por posibles quemaduras.
En la montaña el cielo se espera predominado por pocas nubes o despejado, con algunas nubes bajas y altas, sin precipitaciones ni tormentas. Eso sí, el viento soplará moderado del norte y noreste, con intervalos de rachas fuertes.
Máximas en ascenso
Por el momento las temperaturas siguen en ligero aumento y las mínimas en descenso. El organismo estatal espera que en la capital los termómetros oscilen entre los 19 grados de temperatura máxima y los 5 grados de temperatura mínima.
Y en la montaña se esperan las mínimas sin cambios o en ligero descenso y las máximas en ligero o moderado ascenso. En Guadarrama, los grados variarán entre los 16 de máxima y los 0 de mínima, mientras que en Somosierra estarán entre los 10 grados de máxima y los -4 grados de mínima. Por el momento las máximas ascienden, a la espera que comiencen a descender de forma más notable durante el fin de semana.
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