Servicios, turismo y defensa consolidan a Madrid como motor económico de España en 2026

La Comunidad de Madrid continuará siendo uno de los motores económicos de España en 2026. Así lo prevé BBVA Research, servicio de estudios del banco presidido por Carlos Torres, que en la última actualización de su Observatorio Regional apunta a un crecimiento del 2,7% de la economía madrileña para 2026, tres décimas por encima de la media nacional, que se sitúa en un 2,4%. La previsión se modera de cara a 2027, año en que el Producto Interior Bruto de la región se elevaría un 2,4%, mismo porcentaje que se anticipa para el conjunto de España.

Similar evolución se prevé para el empleo, con un crecimiento del 2,7% en 2026, frente al 2,3% nacional, y del 2% en 2027, en línea con el incremento en el resto del país.

"El crecimiento en el promedio nacional se mantiene en torno al 2,4% en 2026–2027, con un patrón cada vez más apoyado en la demanda interna, aunque con impactos diferenciados por comunidad autónoma. Las regiones turísticas y de servicios (islas, Mediterráneo y Madrid) lideran el crecimiento en 2026, beneficiadas por el consumo de no residentes y el dinamismo de los servicios no turísticos", trasladan desde BBVA Research.

Madrid es, de hecho, la segunda región que más crecerá en 2026, tras la Comunidad Valenciana, a la que se calcula un incremento del 3% en el PIB y del 3,3% en el empleo, beneficiada por los efectos en la inversión de las medidas de apoyo tras la dana. "Las exportaciones de servicios no turísticos y la inversión, especialmente en intangibles, serán un factor diferencial" en el caso de la economía madrileña, recoge el informe.

Las estimaciones no varían mucho respecto a las de hace dos meses en previsión de que el conflicto en Irán sea relativamente corto. Si la guerra se prolongase, los impactos pueden ser otros y la situación, más complicada. Según BBVA Research, "para el conjunto de España, cada aumento sostenido del 10% en el precio de los combustibles importados, incluido el gas, podría restar entre una y dos décimas al crecimiento del PIB acumulado en los próximos dos años y añadir tres décimas a la inflación".

La economía madrileña, no obstante, no es de las más expuestas. El peso de las exportaciones de bienes en su Producto Interior Bruto, en torno al 15%, es significativamente menor que el de otras regiones y que la media nacional, y el impacto de los carburantes y los combustibles en el IPC solo ligeramente superior al del conjunto de España.

En cuanto a los factores que apoyan el crecimiento en Madrid, Pep Ruiz, economista principal de BBVA Research y coautor del Observatorio Regional, apunta a tres, "el dinamismo de las exportaciones de servicios no turísticos, el efecto refugio del turismo y la facturación del sector de la defensa".

Se prevé que las exportaciones de servicios no turísticos crezcan por encima del PIB tanto en 2026 como en 2027, circunstancia que impulsará principalmente a Madrid y Cataluña. Entre esos servicios no turísticos están fundamentalmente los de consultoría, pero también servicios financieros o de apoyo a la gestión de algunas infraestructuras y que, en gran medida, con los avances en tecnología y en inteligencia artificial se pueden realizar desde España.

Por otra parte, está el turismo. El informe de BBVA Research ya recoge el notable incremento que esta rama de actividad ha tenido en la Comunidad de Madrid. La región es, de largo, en la que más ha crecido la contribución de las pernoctaciones de extranjeros al crecimiento económico respecto a 2015. En una situación de inestabilidad "podemos pensar que parte del turismo que estuviera yendo a Oriente Próximo y que fuera turismo urbano podría venir a Madrid, que es un destino seguro y con el que las comunicaciones funcionan, frente a lo que puede estar ocurriendo en Doha", expone Ruiz. "Toda esa zona pierde un turismo que puede acabar yendo hacia otros sitios, evidentemente Baleares, Canarias o Cataluña, pero también podría impactar en Madrid, que es de las comunidades en que más ha subido el turismo respecto a 2015".

"Tras la Primavera Árabe, todas las comunidades autónomas, excepto Navarra y Extremadura, vieron cómo los extranjeros se convertían en los grandes impulsores del turismo en 2016. En los últimos dos años, el turismo extranjero ha mostrado un impulso relevante en Madrid y el País Vasco, además de la costa mediterránea. En la medida que no solamente se esté afectando al turismo de playa, sino también al cultural o de otros tipos, el impacto podría ser positivo en más regiones", se lee en el análisis del servicio de estudios. "En el pasado, episodios como la Primavera Árabe o atentados terroristas provocaron redireccionamientos de viajeros que beneficiaron a España, con un impacto diferencial en las comunidades autónomas mediterráneas e insulares. Ahora, Madrid se podría sumar a este grupo".

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Del mismo modo, la incierta perspectiva internacional puede redundar en un previsible aumento de la inversión en defensa. "Si el gasto en defensa se traduce en esfuerzos de producción nacional, el impacto regional podría estar concentrado. La mitad de la facturación de empresas de defensa nacionales recae en Madrid y supone un 0,8% del PIB de Murcia o Andalucía", concluyen los analistas de BBVA Research.