SEMANA SANTA 2026
La Semana Santa arranca en Madrid: estas son las tres procesiones previstas para el Viernes de Dolores
Puente de Vallecas y Villaverde serán los distritos protagonistas del Viernes de Dolores en Madrid
La Semana Santa ya está a la vuelta de la esquina. Queda poco para que Madrid se vuelva a llenar de tradición, música y fervor con motivo de la programación de este año, que incluye ciclos de música, actos religiosos y procesiones. Desde enclaves tan conocidos como la Puerta del Sol o la Plaza Mayor pasando por distritos como Barajas, Villaverde, Retiro, Usera o Villa de Vallecas, la capital ofrece un amplio calendario de planes para todos los públicos.
Y es que este año el punto de partida de la Semana Santa madrileña será Puente de Vallecas. El próximo 27 de marzo, Viernes de Dolores, el distrito inaugurará el calendario de procesiones de la capital con la salida de dos de ellas: Cristo del Perdón y Cristo del Pozo y Nuestra Señora de los Dolores. Eso sí, Villaverde también se suma a las celebraciones con la salida de la procesión del Viernes de Dolores.
Programación completa del Viernes de Dolores en Madrid
Aunque las procesiones sean las protagonistas de este Viernes de Dolores, lo cierto es que la música y los actos religiosos también estarán presentes en la capital. Por eso, el 27 de marzo los madrileños podrán disfrutar de un nuevo concierto del ciclo 'Mujeres al órgano', con Saskia Roures, profesora de órgano del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León. Interpretará obras de Johann Sebastian Bach, César Franck, Elfrida Andrée y Michael Radulescu.
Información clave
Lugar: Iglesia de San Ginés
Distrito: Centro
Hora: 18.30 horas
Por otro lado, para dar a conocer la historia y evolución de la Semana Santa, la Comunidad de Madrid ofrece una conferencia que recorre los orígenes de esta festividad, desde sus primeras celebraciones como tradición de recuerdo de la pasión y muerte de Cristo hasta su consolidación como manifestación religiosa y cultural. Este encuentro analizará la evolución de las procesiones, la imaginería y los ritos que hoy forman parte de la Semana Santa.
Información clave
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Galileo
Distrito: Chamberí
Hora: 19.00 horas
Procesión del Cristo del Perdón
Pero, sin duda, las protagonistas de la jornada serán las procesiones. Por un lado, procesionará el Cristo del Perdón desde la Parroquia de San Ramón Nonato (Puente de Vallecas) a las 19.30 horas. Las imágenes que procesionarán serán el Cristo del Perdón y María Santísima de la Misericordia, ambas en un mismo paso. La indumentaria prevista es de túnicas y antifaces de algodón de color granate, capirote de 90 centímetros, cíngulo y guantes blancos y zapatos negros. Cirios de color blanco.
El recorrido será el siguiente: salida desde la Parroquia San Ramón Nonato → calle Melquiades Biencinto → calle Pintora Ángeles Santos → avenida Monte Igueldo → calle Martínez de la Riva → calle Arroyo del Olivar → calle La Marañosa → calle Puerto del Monasterio → calle Peña Gorbea → calle Los Robles → calle Melquiades Biencinto → Parroquia San Ramón Nonato.
Procesión del Cristo del Pozo y Nuestra Señora de los Dolores
El Cristo del Pozo y Nuestra Señora de los Dolores saldrá desde la Parroquia de San Raimundo de Peñafort (Puente de Vallecas) a las 20.00 horas. Las imágenes que procesionarán serán el Santísimo Cristo del Pozo y Nuestra Señora de los Dolores. La indumentaria prevista es de túnicas moradas.
El recorrido será el siguiente: salida desde la Parroquia de San Raimundo de Peñafort, calle Esteban Carros, 35 → calle Cabo de Creus → calle Najarra → rotonda de la calle Padre Llanos → calle Vecinos del Pozo → avenida de las Glorietas → calle Esteban Carros → parroquia, donde se realiza el encuentro entre el Santísimo Cristo del Pozo y Nuestra Señora de los Dolores.
Procesión del Viernes de Dolores
La última procesión del día saldrá desde la Parroquia María Madre del Amor Hermoso (Villaverde) a las 20.00-22.00 horas. El recorrido revisto es el siguiente: salida desde la Parroquia María Madre del Amor Hermoso → calle Vicente Carballal → Miguel Solas → Calcio → Berrocal → Canchal → Estefanita → parroquia.
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