FAMOSOS
Las reinas de la televisión sorprenden con una escapada a la finca 'El Jaral de la Mira', en la sierra de Guadarrama
Ana Rosa Quintana, Susanna Griso y Mariló Montero no habían sido vistas juntas desde que enfermó María Teresa Campo, quien falleción el pasado 2023 tras superar un cáncer de garganta y un ictus
El mundo de la televisión ha probado ser un entorno de grandes rivalidades en una lucha constante por las audiencias. A pesar de todo, Ana Rosa Quintana, Susanna Griso, Isabel Gemio y Mariló Montero han demostrado una vez más que todo esto queda atrás cuando abandonan el plató. Haciendo gala de su amistad, 'las reinas de la televisión' han sorprendido a los medios con un inesperado reencuentro en una finca en la Sierra de Guadarrama.
La finca 'El Jaral de la Mira' sería el lugar escogido por las presentadoras de televisión para esta reunión. ¿El motivo? La capea organizada por el reconocido Chef Mario Sandoval, quien junto a sus hermanos, Diego y Rafael Sandoval, regentan este paraje. Así, rodeados de naturaleza, la tradición y la gastronomía fueron las grandes protagonistas de una jornada marcada por los recuerdos.
'El Jaral de la Mira', núcleo del proyecto gastronómico Sandoval
'El Jaral de la Mira', que formó parte de los Parques Reales o Bosques de Su Majestad en tiempos de Felipe II, ha sido a lo largo de los siglos propiedad de grandes familias. Hoy, esta joya de la biodiversidad situada en la Sierra de Guadarrama es regentada por los hermanos Sandoval, chefs de renombre global que han decidido establecer en esta finca el núcleo de su proyecto gastronómico.
En una defensa por el territorio gastronómico local, los hermanos Sandoval apuestan por el origen de los productos como fuente de su éxito. "Normalmente relacionamos el paisaje con la vista, buscamos la imagen de manera involuntaria. Sin embargo, los recuerdos más vívidos suelen estar acompañados de un aroma o un sabor; todos tenemos un recuerdo de los sabores de nuestra niñez que, a diferencia de las imágenes, permanecen en nuestra memoria intactos y aparecen al sentirse reconocidos en el paladar", así explican los hermanos como el paisaje cumple una función sensorial, que es preciso preservar.
Recuerdos y conjuntos campestres
Siguiendo esta filosofía, este reencuentro entre las presentadoras también ha contribuido a preservar una antigua tradición, y es que, hace ya casi dos décadas, las periodistas solían comer juntas con cierta periodicidad junto a Concha García Campo y María Teresa Campos. Después de bastante tiempo sin dejarse ver juntas, es en especial tras el fallecimiento de Concha y María Teresa en 2013 y 2023 respectivamente, Ana Rosa, Susanna y Mariló volvieron a protagonizar una cumbre el pasado domingo 22 de marzo.
“Entre tentaderos, risas y amigos que ya son familia, uno recuerda lo esencial: que hay sitios donde no solo te reciben... te cuidan. Y en los tiempos que corren, eso es un lujo”, así comentaba la velada Mariló Montero en una publicación en Instagram, donde también hemos podido observar los conjuntos de las presentadoras.
Mariló, con un pantalón marrón tierra, una camiseta blanca y una americana del mismo color, apostó por un conjunto campestre y cómodo, al igual que Susanna, quien eligió unos vaqueros rotos y un jersey amarillo de manga larga. Ana Rosa, con unos tejanos azules, un cinturón marrón, camisa blanca y chaqueta fina de color caqui oscuro, parecía ir a conjunto con Isabel Gemio quien eligió un tono similar para su sombrero, combinado con un cárdigan largo y un jersey de cuello alto amarillo.
Acompañadas de otros rostros como Paloma Cuevas, esta estampa de unión pone sobre la mesa que, lejos de guardarse rencor por la dura competencia en la franja horaria de las mañanas, 'las reinas de la televisión' siguen guardándose un cariño especial que perdura a lo largo de los años.
- Cierre parcial de la Línea 10 de Metro por obras en la estación Santiago Bernabéu: fechas, tramos y alternativas de transporte
- El delegado del Gobierno en Madrid solicita que se suspendan los conciertos de Shakira en el Iberdrola Music por seguridad
- Simulador de la Renta: la Agencia Tributaria permite calcular con antelación el resultado de la declaración de 2025
- Adif licita por 2,18 millones de euros los proyectos de dos nuevas estaciones de Cercanías en Madrid: Las Rejas y Campo de las Naciones
- Madrid es elegida 'Mejor Ciudad' en los Forbes Travel Awards, superando a Hong Kong y Miami
- Las mujeres ya no lloran, pero hay fractura: pique entre Madrid y Gobierno por los conciertos de Shakira
- El Ayuntamiento de Madrid cierra El Retiro y otros ocho parques por alerta de fuertes vientos
- La renovación de la línea 6 de Metro se alargará 4 meses más de lo previsto