Las reinas de la televisión sorprenden con una escapada a la finca 'El Jaral de la Mira', en la sierra de Guadarrama

El mundo de la televisión ha probado ser un entorno de grandes rivalidades en una lucha constante por las audiencias. A pesar de todo, Ana Rosa Quintana, Susanna Griso, Isabel Gemio y Mariló Montero han demostrado una vez más que todo esto queda atrás cuando abandonan el plató. Haciendo gala de su amistad, 'las reinas de la televisión' han sorprendido a los medios con un inesperado reencuentro en una finca en la Sierra de Guadarrama.

La finca 'El Jaral de la Mira' sería el lugar escogido por las presentadoras de televisión para esta reunión. ¿El motivo? La capea organizada por el reconocido Chef Mario Sandoval, quien junto a sus hermanos, Diego y Rafael Sandoval, regentan este paraje. Así, rodeados de naturaleza, la tradición y la gastronomía fueron las grandes protagonistas de una jornada marcada por los recuerdos.

'El Jaral de la Mira', núcleo del proyecto gastronómico Sandoval

'El Jaral de la Mira', que formó parte de los Parques Reales o Bosques de Su Majestad en tiempos de Felipe II, ha sido a lo largo de los siglos propiedad de grandes familias. Hoy, esta joya de la biodiversidad situada en la Sierra de Guadarrama es regentada por los hermanos Sandoval, chefs de renombre global que han decidido establecer en esta finca el núcleo de su proyecto gastronómico.

Este espacio, gestionado por los hermanos Sandoval, destaca por su uso en eventos y agricultura biodinámica, rehabilitando antiguas edificaciones ganaderas en torno a un patio central / Finca 'El Jaral de la Mira'

En una defensa por el territorio gastronómico local, los hermanos Sandoval apuestan por el origen de los productos como fuente de su éxito. "Normalmente relacionamos el paisaje con la vista, buscamos la imagen de manera involuntaria. Sin embargo, los recuerdos más vívidos suelen estar acompañados de un aroma o un sabor; todos tenemos un recuerdo de los sabores de nuestra niñez que, a diferencia de las imágenes, permanecen en nuestra memoria intactos y aparecen al sentirse reconocidos en el paladar", así explican los hermanos como el paisaje cumple una función sensorial, que es preciso preservar.

Las propuestas de catering poseen un hilo conductor, una narrativa que habla de cocina española pero también de sus tierras y de sus gentes / Finca 'El Jaral de la Mira'

Recuerdos y conjuntos campestres

Siguiendo esta filosofía, este reencuentro entre las presentadoras también ha contribuido a preservar una antigua tradición, y es que, hace ya casi dos décadas, las periodistas solían comer juntas con cierta periodicidad junto a Concha García Campo y María Teresa Campos. Después de bastante tiempo sin dejarse ver juntas, es en especial tras el fallecimiento de Concha y María Teresa en 2013 y 2023 respectivamente, Ana Rosa, Susanna y Mariló volvieron a protagonizar una cumbre el pasado domingo 22 de marzo.

Mariló agradecía a Mario Sandoval por abrir su casa con generosidad, alegría y cariño / @marilo_montero

“Entre tentaderos, risas y amigos que ya son familia, uno recuerda lo esencial: que hay sitios donde no solo te reciben... te cuidan. Y en los tiempos que corren, eso es un lujo”, así comentaba la velada Mariló Montero en una publicación en Instagram, donde también hemos podido observar los conjuntos de las presentadoras.

El carrusel de Mariló comenzaba con una foto del conjunto de la navarra / @marilo_montero

Mariló, con un pantalón marrón tierra, una camiseta blanca y una americana del mismo color, apostó por un conjunto campestre y cómodo, al igual que Susanna, quien eligió unos vaqueros rotos y un jersey amarillo de manga larga. Ana Rosa, con unos tejanos azules, un cinturón marrón, camisa blanca y chaqueta fina de color caqui oscuro, parecía ir a conjunto con Isabel Gemio quien eligió un tono similar para su sombrero, combinado con un cárdigan largo y un jersey de cuello alto amarillo.

Junto a ellas otros rostros conocidos acudieron a la cita organizada en la finca / @marilo_montero

Acompañadas de otros rostros como Paloma Cuevas, esta estampa de unión pone sobre la mesa que, lejos de guardarse rencor por la dura competencia en la franja horaria de las mañanas, 'las reinas de la televisión' siguen guardándose un cariño especial que perdura a lo largo de los años.