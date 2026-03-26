El periodista Marc Marginedas, protagonista este sábado en 'Un café en las alturas'

Tras la entrevista la semana pasada con Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas y coordinador del Consejo Político Internacional en el equipo de María Corina Machado, llega el turno este sábado en Un café en las alturas para Marc Marginedas, corresponsal de guerra y reportero de investigación de ‘El Periódico’.

Especialista en la extinta Unión Soviética y en el mundo árabe-islámico, el periodista catalán de El Periódico aportará en esta entrevista claves con las que entender la amenaza que Putin representa para el orden mundial y rememora su secuestro por el Estado Islámico en Siria durante seis meses.

Marc Marginedas, autor del libro Rusia contra el mundo y protagonista del documental Regreso a Raqqa, explicará la dureza de su cautiverio a manos de los yihadistas del ISIS y junto a una veintena de periodistas internacionales. Y analizará la situación que vivía Siria en 2013, el año en que fue secuestrado, en el que se recrudecía la guerra civil, avanzaban los rebeldes y ascendía el Estado Islámico.

El periodista se detendrá también en las principales conclusiones de sus investigaciones sobre el liderazgo de Vladimir Putin y explicará el modo en que Rusia practica terrorismo de Estado a través de instrumentos como la propaganda o el crimen organizado.

La personalidad de Putin, la amenaza que representa para Occidente, los derroteros de la invasión rusa de Ucrania y la represión a la que vive sometida la sociedad civil rusa son algunos de los asuntos sobre los que, como investigador, opinará Marc Marginedas.

Esta entrevista, que se publicará en todos los medios de información general de Prensa Ibérica, sucede a la realizada el pasado sábado al exalcalde de Caracas y coordinador del Consejo Político Internacional en el equipo de María Corina Machado, Antonio Ledezma, en la que justificó la intervención de la Administración Trump: "Lo que justifica las operaciones (de EEUU) son las amenazas que irradian, la presencia en Venezuela de terroristas, de núcleos de Hizbolá y Al Qaeda, la presencia de grupos narcotraficantes que hacían de Venezuela su patio trasero". Aseguró que "esa trampa argumental del derecho internacional" le obliga a hacer otra pregunta: "¿dónde quedan los derechos de los venezolanos? El derecho a la vida -Maduro había ejecutado a más de 18.000 seres humanos por la vía extrajudicial, ¿dónde queda el derecho a la libertad? Maduro ordenó la detención arbitraria de miles de venezolanos y provocó la estampida de nueve millones de venezolanos".

“El derecho internacional no puede ser para proteger a dictadores; el derecho internacional tiene que ser para proteger a los pueblos que son atormentados por este tipo de dictaduras”, concluye el líder opositor.

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En la conversación Antonio Ledezma puso también en valor la figura de María Corina Machado: “Es una mujer de palabra, disciplinada, de convicciones, una mujer de valores y principios” – para asegurar que “la hoja de ruta” que él, como coordinador del Consejo Político Internacional, comparte con Machado es “seguir defendiendo la libertad de Venezuela”.