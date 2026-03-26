Fuenlabrada da la bienvenida a su nuevo gran centro comercial: esta es la fecha en la que abrirá sus puertas

El parque comercial Distrito F, centro de referencia en retail, restauración y ocio de Fuenlabrada (Madrid), ha anunciado una inversión superior al millón de euros que se ejecutará durante los próximos dos años como parte de su plan de expansión y modernización.

Este plan contempla la renovación de su identidad corporativa. El complejo ha pasado a denominarse Distrito F, sustituyendo su anterior nombre, Nexum Retail Park, con el objetivo de impulsar su actividad y reforzar su posicionamiento como destino comercial y de ocio de referencia en la zona sur de Madrid. La nueva denominación pone en valor su vinculación con Fuenlabrada, ciudad cuya inicial simboliza la identidad local del proyecto y su compromiso con el entorno.

El anuncio se ha producido este jueves en una rueda de prensa que ha contado con la asistencia del alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala; la gerente de Distrito F y Portfolio Manager Property Management de CBRE, Araceli Suárez; y la Head of Asset Management Iberia de Aberdeen Investments, Tania Lázaro.

Este plan contempla la renovación de su identidad corporativa / EUROPA PRESS

Una superficie de 23.000 metros cuadrados

En la actualidad, Distrito F está gestionado y comercializado por CBRE, primera firma internacional consultoría y servicios inmobiliarios, desde su área de Property Management. El parque cuenta con una afluencia en torno al millón de personas, 23.000 metros cuadrados de superficie bruta alquilable, 23 operadores y genera más de 325 empleos en la región, una cifra que aspiran aumentar un 30 por ciento.

El plan estratégico tiene como fin ampliar y diversificar las propuestas de retail, restauración y ocio existente, incorporando nuevos servicios de salud y bienestar, espacios experienciales y belleza que permitan ofrecer servicios más completos y dirigidos a atraer a un mayor volumen de público.

Dos fases en marcha

El plan se desarrollará en dos fases. La primera, ya finalizada, ha incluido la creación de zonas de juegos y espacios familiares rodeados de naturaleza, con el objetivo de ampliar la oferta de ocio gratuito para todas las edades.

En la segunda etapa, que se pondrá en marcha próximamente, está prevista la implementación de nuevas áreas al aire libre destinadas a acoger eventos culturales y de entretenimiento, como conciertos y actividades lúdicas. Además, esta fase supondrá un salto cualitativo en la experiencia del visitante mediante la mejora de la movilidad interior tanto para peatones como para vehículos.

La gerente de Distrito F, Araceli Suárez, ha destacado que con este plan de modernización el parque comercial aspira a convertirse en "un destino de referencia" en la zona sur de Madrid. "Con esta estrategia queremos dar respuesta a los nuevos hábitos de consumo en los que los espacios comerciales ya no son únicamente espacios de compra, sino entornos donde disfrutar, socializar y pasar tiempo de calidad", ha concluido.

Por su parte, el alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, ha expresado que "Fuenlabrada es una ciudad atractiva para la inversión, como así lo demuestra la actuación prevista en Distrito F". Además, ha destacado que el plan previsto "va a mejorar considerablemente la oferta de ocio y cultura para los vecinos y las vecinas de la ciudad".

Distrito F: parque de referencia en sostenibilidad e innovación

Además, la sostenibilidad y la innovación energética son pilares fundamentales de la identidad de Distrito F. El parque comercial cuenta con 1.500 placas solares, que conforman la mayor comunidad solar a nivel nacional, y permitirán evitar la emisión de 6.000 toneladas de CO₂ en los próximos 30 años. Con este proyecto, Distrito F contribuye activamente a la descarbonización y a la transición energética del entorno, consolidándose como uno de los parques comerciales más avanzados de Europa en materia de eficiencia y compromiso medioambiental.

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La sostenibilidad y la innovación energética son pilares fundamentales de la identidad de Distrito F / EUROPA PRESS

El relanzamiento de la marca también vendrá acompañado de nuevas iniciativas en sostenibilidad, centradas en reducir residuos y emisiones, fomentar la reutilización y la movilidad sostenible, e impulsar una gestión más eficiente de los recursos.