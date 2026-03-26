La música en vivo, al alza en Madrid: llega a los 237 millones de euros de ingresos en 2025

La música en vivo en España creció un 11,2% respecto al año anterior y recaudó 807,2 millones de euros en 2025, de ellos 237 millones en Madrid, superando así por primera vez la barrera mental de los 800 millones y encadenando su cuarto máximo desde el resbalón de la pandemia.

Así consta en el último 'Anuario de la Música en Vivo' de la Asociación de Promotores Musicales (APM), la mayoritaria del sector, que ha presentado este jueves algunas de las cifras más simbólicas del directo en este país.

Se ha explicado que el aumento de la facturación va vinculado tanto al aumento de la venta de entradas como a la escalada de precios, que ha achacado a su vez a que "los gastos han subido muchísimo desde la pandemia" por los conflictos armados y la logística de personal, entre otros factores.

"No es un capricho"

"Este aumento de precios también va unido a la necesidad, no es un capricho", ha defendido Pascual Egea, presidente de APM, que no ha sabido atisbar un techo próximo a los precios mientras la demanda se mantenga.

Se repite el patrón de 2024 y Madrid y Cataluña concentraron más de la mitad de la recaudación del país, más de 237 millones en el caso de la primera, cerca de los 137 en el caso de la segunda. Les sigue Andalucía, con 108 millones tras descender ligeramente por una caída en venta de entradas en Sevilla.

Exteriores del Movistar Arena de Madrid / Movistar Arena

Joaquín Sabina fue el artista de mayor éxito en España con su gira de despedida de los escenarios al reunir a más de 380.000 espectadores en 41 conciertos. Le pisó los talones Manuel Carrasco (367.000 y 31 conciertos), a mucha distancia de Antonio Orozco (170.300 en 32 conciertos) y de Aitana, aunque esta reunió a 153.200 espectadores en solo 3 conciertos de estadio.

Entre los artistas foráneos, Ed Sheeran aglutinó a más espectadores que nadie (unos 137.000 en solo dos conciertos), por delante de Imagine Dragons (más de 112.000 en 2 conciertos) y AC/DC (103.000 en 2 conciertos también). Sorprende ver en esa lista a Chayanne, cuarto tras reunir a cerca de 100.000 espectadores en 9 conciertos.

"Difícil solución"

Precisamente APM ha destacado cómo "va a cambiar el ecosistema musical" a medida que se está consolidando la asistencia a los conciertos de estadio en detrimento de otros formatos.

"El fenómeno de los estadios ya ha ocurrido en otros países antes, ahora está llegando aquí y el público está yendo y dejando de ir a los festivales, en parte también por el trato que se da al público, porque este ahora demanda ver un espectáculo completo y no uno adaptado", ha explicado Egea.

Durante la rueda de prensa, así como en una carta abierta en el anuario, se ha pedido "que las administraciones abran diálogo con la industria de la música en vivo ante un crecimiento con el que la ciudadanía reitera que la música es parte esencial de su vida y una búsqueda de la profesionalización del sector que no se ven acompañados de regulaciones institucionales".

Egea ha citado por ejemplo unificar los criterios que se les solicitan para organizar conciertos según las regiones y también el ruido, una problemática que cobró especial eco con el estadio Santiago Bernabéu y "que está haciendo que en todas las ciudades se transmita lo mismo y que las comunidades de vecinos se pongan en contra de los conciertos".

"Le veo una difícil solución, pero queremos trabajar con las administraciones para buscar una", ha asegurado el presidente de APM.

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Por último se ha comunicado que desde esta asociación se ha querido conceder el premio Backstage por su apoyo a la promoción de la música a la veterana revista Ruta 66.