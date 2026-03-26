Mormones en misión por España

Después de tres temporadas consecutivas de éxito en Madrid, 'The Book Of Mormon' emprende su primera gira por España, comenzando el 7 de noviembre en el Teatro Olympia de Valencia. Este musical, creado por los responsables de South Park y Robert López, compositor de éxitos como Coco y Frozen, se ha consolidado como el espectáculo más premiado en la historia del teatro musical español.

A lo largo de su recorrido, la producción visitará ciudades como Bilbao, Valladolid, Murcia, Zaragoza, Sevilla, Mallorca, La Coruña, Vigo, Sant Cugat, Manresa, Santander, Gijón, Alicante y Málaga, llevando su particular combinación de humor y música a un público cada vez más amplio.

El musical ha sido reconocido como el Mejor Musical de 2024 por los Premios Talía, Broadway World y los Premios de Teatro Musical, un logro sin precedentes que refleja la unanimidad de crítica, sector y público. Para su director, David Serrano, este éxito supera cualquier expectativa: “Nunca imaginamos que 'The Book Of Mormon' alcanzaría una repercusión tan masiva. Que ahora comience su gira por España es una alegría enorme, no solo para nosotros sino para todo el teatro musical en el país. Nos anima a apostar por proyectos más arriesgados y diferentes”.

Escena de 'The Book Of Mormon'. / The Book Of Mormon

La obra narra la historia de Elder Price y Elder Cunningham, dos misioneros enviados a Uganda con la misión de difundir su fe. Lo que comienza como un encargo religioso se convierte en una aventura cargada de humor e imprevistos, especialmente cuando Cunningham decide reinterpretar las enseñanzas del Libro de Mormón, provocando situaciones inesperadas para ellos y para la comunidad que intentan ayudar.

Con una banda sonora interpretada en directo y un elenco de 25 artistas de alto nivel en canto y danza, 'The Book Of Mormon' se ha consolidado como uno de los musicales más sorprendentes y divertidos del momento. Además, es la única comedia contemporánea que se representa simultáneamente en Broadway y Londres, y recientemente celebró su 15º aniversario en Nueva York, con más de 10 millones de espectadores a nivel mundial.

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La producción general está a cargo de ATG Entrertainment, responsable de espectáculos exitosos como Mamma Mia!, Billy Elliot, Matilda, West Side Story, Los Miserables y Wicked. Para los amantes del humor y los musicales de gran formato, esta gira es sin duda una cita obligada.