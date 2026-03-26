Una de las mejores pizzerías del mundo está en en la capital y ya ha conquistado a Aitana y a Luis Zahera: un viaje a Nápoles sin salir de Madrid

En una ciudad en la que la oferta gastronómica no deja de crecer, hay restaurantes que resisten al paso del tiempo. Ya sean italianos, mexicanos o asiáticos, en la capital se puede disfrutar de tradiciones culinarias de todo tipo. Pero siempre están aquellos que destacan, porque calidad y coherencia no se encuentra en todos sitios. Y si además ha conquistado a los paladares más exquisitos entre decenas de futbolistas, la cantante Aitana y el propio Luis Zahera, el sello de calidad es indudable.

Aitana con su pizza personalizada en Totò e Peppino. / Redes

La auténtica pizza napolitana en Madrid

Es el caso de Totò e Peppino, la trattoria napolitana que lleva desde el año 2004 el sabor más auténtico de Italia al corazón de Madrid. El proyecto que comenzó hace ya más de veinte años, es ahora un lugar de referencia imprescindible para familias, grupos de amigos o personalidades reconocidas, que buscan pizza napolitana de verdad.

Solo hay que poner el pie en uno de sus dos restaurantes para comprender el alma del lugar: un impresionante horno de leña del que salen sus recetas más deliciosas. No hay otro secreto que el de un producto de calidad, los tiempos necesarios e ingredientes que respetan la tradición más italiana.

Pizzas napolitanas al horno de leña. / Totò e Peppino

Lo que tienes que probar sí o sí

Sus dos locales ubicados en el número 29 de la calle de Fernando VI y el número 21 de la avenida del Mediterráneo tienen un ambiente que transporta a la Antigua Nápoles con su oferta que va desde las mejores pizzas hasta platos tradicionales de la Campaia.

Algunos de los platos que puedes encontrar la parmigiana di melanzane, es uno de los platos que no te puedes perder, además de la burrata rellena de pesto con cherrys asados y almendras o clásicos como la auténtica carbonara o la pizza de pistacho que son clásicos de la casa.

El restaurante ofrece platos de todo tipo. / Totò e Peppino

Un restaurante reconocido mundialmente

Que sean tantas las figuras reconocidas que se vean por el restaurante no es casualidad. Y es que Totò e Peppino ha recibido importantes distinciones que reconocen su trabajo. Entre ellas, el premio Arcimboldo d'Oro, los 'Oscar de la pizza', por su trayectoria o el primer premio a la Mejor Pizza Ruota Di Carro, una perfecta pizza Margherita en el Campionato Mondiale Pizza DOC.

Lejos de cambiar su esencia, el restaurante refuerza día a día su identidad como algo más que un simple restaurante italiano. Totò e Peppino es un corto, pero intenso viaje a Nápoles sin salir de Madrid. Una tradición que no se explica, sino que se saborea a cada bocado.