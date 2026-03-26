Más Madrid Coslada abandona el Gobierno local y acusa al alcalde Viveros (PSOE) de "bloqueo" institucional

Más Madrid Coslada ha anunciado este jueves su salida del Gobierno local de coalición, una decisión que deja en minoría al Ejecutivo encabezado por el alcalde socialista Ángel Viveros. Las concejalas Paz Garretas y Sonia Murillo, hasta ahora integrantes del equipo de Gobierno, pasarán a la oposición tras denunciar meses de "deterioro interno" y una situación de "bloqueo institucional" que, a su juicio, está perjudicando directamente a la ciudadanía.

En una rueda de prensa conjunta, ambas ediles han asegurado que el Gobierno municipal "no está siendo capaz de garantizar el funcionamiento normal de la institución ni de sacar adelante proyectos fundamentales para la ciudad". Según han explicado, su permanencia en el Ejecutivo quedaba condicionada a un "cambio claro" en el liderazgo y en la forma de gobernar, una rectificación que, sostienen, "finalmente no se ha producido".

La salida del Ejecutivo local fue respaldada por unanimidad por la asamblea de Más Madrid Coslada la semana pasada, según fuentes internas de la formación, que han subrayado que "no ha habido ninguna injerencia externa" en la decisión. No obstante, las concejalas han insistido en que este movimiento no implica abrir la puerta a un cambio de gobierno impulsado por la derecha. "No vamos a facilitar ninguna moción de censura ni a formar parte de ninguna operación que ponga en riesgo un gobierno progresista", han advertido.

Eso sí, también han dejado claro que su paso a la oposición no será pasivo. A partir de ahora, han señalado, cualquier medida que quiera sacar adelante el Gobierno municipal tendrá que negociarse con Más Madrid, que condicionará su apoyo a la inclusión de "proyectos clave" y a que los acuerdos supongan "avances reales para la ciudadanía".

La formación ya había lanzado en febrero un ultimátum al alcalde, al que acusó entonces de no corregir dinámicas internas que consideraba incompatibles con el buen funcionamiento de una institución democrática. Este jueves, Garretas y Murillo han reiterado sus críticas a la gestión de Viveros, al que atribuyen una forma de gobernar "personalista y alejada de las necesidades reales de la ciudadanía", y han vuelto a pedir su dimisión.

Entre los ejemplos del supuesto bloqueo, Más Madrid ha citado la Zona de Bajas Emisiones de Coslada, cuya tramitación, según las ediles, ha estado paralizada durante meses, lo que habría provocado la pérdida de una subvención regional de 200.000 euros que deberá devolverse con intereses y retrasaría su puesta en marcha, como mínimo, hasta 2027. También han cuestionado la política municipal de vivienda y la falta de respuesta ante la proliferación de pisos turísticos.

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Asimismo, han criticado la continuidad en el Gobierno de los dos concejales que abandonaron Más Madrid, Fernando Romero y Luis Arteaga, y han reprochado al alcalde no solo que no les haya apartado de sus responsabilidades, sino que incluso les haya atribuido nuevas funciones. Por el momento, el Gobierno municipal de Coslada no ha realizado declaraciones sobre esta ruptura.