Madrid radiografía su futuro: así funciona el ‘cerebro digital’ que decidirá el nuevo urbanismo de la ciudad

El Ayuntamiento de Madrid ya tiene lista la primera pieza de su ambicioso giro hacia "un urbanismo basado en datos". Se trata del bautizado como Visor Diagnóstico, una herramienta tecnológica que ofrece la radiografía más completa realizada hasta ahora sobre la ciudad y que servirá de base para diseñar el nuevo Plan Estratégico Municipal (PEM), llamado a sustituir al vigente planeamiento de 1997.

Este visor, cuyo primer balance dará a conocer este jueves el delegado de Urbanismo, Medioambiente y Movilidad, Borja Carabante, constituye la primera "pata" del futuro Simulador Estratégico de la Ciudad, un sistema que permitirá anticipar el impacto de las decisiones urbanísticas antes de ejecutarlas. El objetivo, destaca el Consistorio, es dotar a Madrid de una “brújula” capaz de analizar, comparar y proyectar escenarios para mejorar la toma de decisiones públicas.

Para ello, el visor integra 190 indicadores urbanos y 134 conjuntos de datos procedentes de 37 fuentes oficiales (desde el INE hasta el catastro o registros municipales), lo que permite conocer con precisión el estado de la ciudad en múltiples ámbitos. Su principal novedad es la capacidad de ofrecer una lectura “multiescalar”: desde la visión global del municipio hasta el detalle de barrios, manzanas e incluso parcelas concretas, todo ello a través de mapas interactivos y visualización avanzada de datos.

Los datos que definen el Madrid actual

El primer diagnóstico arroja una imagen detallada de la capital, con el foco en aspectos como la demografía, la vivienda, la movilidad o la limpieza, entre otros. Los resultados muestran un Madrid que supera ya los 3,4 millones de habitantes, con un fuerte crecimiento reciente y una población cada vez más envejecida, con una edad media de 44,3 años.

En vivienda, la ciudad cuenta con más de 1,5 millones de inmuebles, con un parque envejecido - casi el 60% anterior a 1980- y una clara mayoría en propiedad (60,6%). En el plano ambiental, mejora la calidad del aire y la recogida selectiva de residuos ya supera los objetivos europeos, mientras que el consumo de agua se sitúa en 159 litros por habitante al día.

La movilidad muestra una reducción del tráfico, especialmente en el centro, donde ha caído un 25% en una década, y una alta cobertura del transporte público, accesible para el 98% de la población. El análisis también revela contrastes territoriales: barrios como Ciudad Universitaria destacan por su dotación de equipamientos, Orcasur por sus servicios sanitarios o Sol por su concentración comercial.

De diagnóstico a simulación

El Visor, señala el Ayuntamiento, es solo el primer paso de un proyecto más amplio. En una segunda fase, el sistema incorporará capacidades de simulación para evaluar escenarios futuros, desde cambios en movilidad hasta políticas de vivienda, antes de su implementación.

Por su parte, la tercera fase permitirá un seguimiento continuo de las políticas urbanas, convirtiendo el planeamiento en un proceso dinámico y evaluable en tiempo real. Así, "cada estrategia definida podrá ser monitorizada con precisión porque el sistema evaluará si las medidas están contribuyendo de forma efectiva a alcanzar los equilibrios urbanos previstos y en qué grado", detallan desde el Gobierno municipal.