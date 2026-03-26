Madrid inaugura una escultura en homenaje al ingeniero Agustín de Betancourt en el distrito de Chamberí

El Ayuntamiento de Madrid ha inaugurado este jueves una escultura en homenaje al ingeniero Agustín de Betancourt, ubicada en un espacio ajardinado de la calle de Agustín de Betancourt, en el distrito de Chamberí, ha informado el Consistorio en una nota de prensa.

La ceremonia de inauguración ha contado con la presencia del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, y el concejal de Chamberí, Jaime González Taboada, así como del presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Miguel Ángel Carrillo, y del autor de la obra, Fernando Flórez.

El monumento, de bronce sobre pedestal de granito, fue promovido por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos para conmemorar el bicentenario de la muerte de Betancourt, fallecido en 1824.

La escultura reconoce la trayectoria de este ingeniero e inventor tinerfeño, considerado una figura clave en la ingeniería moderna y en el desarrollo de infraestructuras en España y Europa.

Noticias relacionadas

El alcalde ha destacado que la obra rinde homenaje no solo a Betancourt, sino a toda la profesión de ingeniería, "porque no se podría entender la transformación extraordinaria de Madrid en las últimas décadas sin su talento, creatividad, esfuerzo y formación".