SEMANA SANTA
Los hoteles madrileños prevén una ocupación del 70% en Semana Santa
La demanda se intensificará en los días centrales, con picos del 79,2% el viernes 3 de abril y del 78,9% el sábado día 4, mientras que el jueves previo se situará en el 72,6%
EFE
Los hoteles de la Comunidad de Madrid prevén una ocupación media del 70,7% esta Semana Santa, con un 52% de los huéspedes de origen internacional, en especial de Estados Unidos, Italia, Francia, según ha informado este jueves la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM).
La demanda se intensificará en los días centrales, con picos del 79,2% el viernes 3 de abril y del 78,9% el sábado día 4, mientras que el jueves previo se situará en el 72,6%, tal y como ha revelado la encuesta de previsión elaborada por la asociación, que representa a más de 330 establecimientos.
La evolución prevista apunta a un crecimiento hacia el fin de semana, con cifras "sólidas" el viernes 27 de marzo (74,1%) y el sábado 28 de marzo (77,9%) y un repunte a partir del Jueves Santo, que culmina en los "máximos" del viernes 3 y el sábado 4 de abril. El domingo 5 de abril, último día de este periodo vacacional, esperan un 63,9% de ocupación, ha indicado.
La asociación ha confirmado el peso del ocio y de la Semana Santa en las reservas de los viajeros para este periodo, algo que, a su juicio, confirma el "atractivo" de la región en estas fechas por su oferta cultural y gastronómica, junto a la programación específica de procesiones y actos litúrgicos.
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