Qué ver en la Feria del Cómic de Madrid en Matadero: la guía para disfrutarla de principio a fin

Del 26 al 29 de marzo, Matadero Madrid se transformará en un gran libro, pero no de esos con largos párrafos y descripciones, sino de aquellos que, a través de los dibujos, son capaces de conmover, intrigar y excitar a quien los lee. Autores y lectores tendrán la oportunidad de sumergirse en sus viñetas con la segunda edición de la Feria del Cómic en Madrid.

Este evento, que llega con una amplia propuesta de la mano de autores consolidados y nuevas firmas editoriales, convierte el espacio de la capital en un gran punto de encuentro para los fans del que ya se considera como 'el noveno arte'. A lo largo de cuatro jornadas, los asistentes podrán disfrutar de hasta 60 casetas, 24 más que en la edición anterior.

El recorrido, que se extenderá por distintos espacios del recinto también contará con mesas redondas, entrevistas, presentaciones, talleres, emisiones radiofónicas en directo, pódcast especializados y proyecciones cinematográficas.

Akira, Generación X, Elektra, Infinity y Arkham Storage son algunos de los nombres que conforman el cartel / Daniel Montero

Una feria para pasar horas entre casetas, autores y actividades

Uno de los atractivos de esta edición es precisamente su enfoque temático. La feria toma como hilo conductor un viaje por las principales ciudades del cómic europeo, con Madrid como lugar de encuentro entre tradiciones, estilos y nuevas voces. Esa idea atraviesa buena parte de la programación y da forma a conversaciones que van desde el proceso creativo hasta la relación entre cómic, ciudad, idioma o mercado editorial.

Imágenes del evento en su edición de 2025 / Feria del Cómic de Madrid

El arranque del jueves 26 incluye una charla inaugural a cargo de la guionista francesa Émilie Trinche a las 18:00 horas en el Auditorio de Casa del Lector, mientras que el viernes y el fin de semana la agenda gana ritmo desde la mañana. El viernes 27 se podrá enlazar una presentación de proyectos editoriales, una masterclass sobre cómo preparar y presentar un portafolio de artista, la emisión en directo de Territorio 9 (Radio 3), charlas con autores como Teresa Valero y Juan Díaz Canales y una proyección en Cineteca.

El viernes 27 se podrá disfrutar de la emisión en directo de Territorio 9 (Radio 3) / Feria del Cómic de Madrid

Talleres, radio en directo y cine para completar la visita

La feria también abre espacio a un público muy diverso. Hay talleres para adultos, propuestas infantiles y actividades intergeneracionales, como 'Dibujar y Descubrir', centrada en observar el entorno de Matadero y transformarlo en relato gráfico. El sábado 28 se suma además el pódcast Campamento Krypton, que propone un viaje por cómics ambientados en distintos países europeos, mientras que el domingo continúan las charlas, la radio en directo y nuevas proyecciones.

Dentro del programa se contemplan actividades y talleres dirigidos a todas las edades / Feria del Cómic de Madrid

Así, dirigido a todas las edades, el evento y sus actividades no se conciben como una visita rápida, sino como una especie de escapada cultural en la que explorar las casetas, conversar con otros fans, apuntarse a talleres, disfrutar de películas en la sala de cine, recopilar firmas de grandes autores o comprar el próximo comic de la lista de lectura.

El itinerario se completa con un concurso de cosplay que invita al público a acudir caracterizados / Feria del Cómic de Madrid