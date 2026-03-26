De Mbappé y Vinicius a Djokovic o Alcaraz: el estadio Bernabéu se cambia de deporte

Del césped a la tierra batida. Del blanco del balón al amarillo de la pelota. El estadio Bernabéu prepara una metamorfosis para guardar en su hipogeo el campo de fútbol y transformarse en pistas de tenis a finales de abril. El acuerdo entre Real Madrid y Mutua Madrid Open, que está a punto de cerrarse, convertirá al tempo blanco en pistas de entrenamiento para los jugadores que disputen el torneo de tenis más importante de España.

En concreto, el Bernabéu se transformaría entre el 23 y el 30 de abril, aprovechando que el club presidido por Florentino Pérez disputa su último partido del mes el fin de semana del 21-22 de abril contra el Alavés y no volvería a jugar en casa hasta, por lo menos, el 5 de mayo, siempre que se clasifique para la semifinales de Champions. El resto de partidos de LaLiga se jugarán como visitante hasta el día 13. Así, jugadores como Kylian Mbappé y Vinicius Jr. darían paso a los entrenamientos de estrellas de la raqueta como Carlos Alcaraz o Novak Djokovic, cuya presencia se espera en la capital para disputar el Mutua Madrid Open entre el 20 de abril y el 3 de mayo.

En las próximas horas se cerrará formalmente el acuerdo, adelantado por el diario Marca este miércoles. Según la información, la cercanía al hotel Eurobuilding de Madrid, en Chamartín, donde se alojarán los tenistas durante el torneo, es otra de las claves para haber elegido el Bernabéu como centro de entrenamientos. Por su parte, la competición seguiría disputándose en la Caja Mágica como viene siendo habitual.

Carlos Alcaraz entrenando en el Mutua Madrid Open 2024. / Europa Press/ AFP7/ Irina R. Hipolito

Fútbol americano, tenis... pero sin conciertos

Esta no sería la primera vez que el Bernabéu es algo más que un terreno de fútbol. Tras una inversión de más de 1.000 millones de euros, el Real Madrid transformó su estadio. La intención de Florentino Pérez era convertir el templo blanco en un campo multiusos, con diferentes fuentes de ingresos más allá del balonpié. Conciertos, encuentros gastronómicos o acoger otros deportes estaba en su ideal para sacar mayor rentabilidad del estadio.

Sin embargo, pronto empezaron las protestas. Ruido Bernabéu, una asociación de vecinos de la zona, levantaron armas contra el elevado sonido de los primeros conciertos y lograron paralizar los mismos. Después de varios años de protestas y denuncias cruzadas, el Real Madrid tendrá que acudir a los juzgados por un posible delito medioambiental.

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La cantante Taylor Swift durante una de sus actuaciones en el estadio Bernabéu en mayo de 2024. / José Luis Roca

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