El espectáculo nocturno con más de 1.000 drones y música clásica en directo para el que todavía quedan entradas en Madrid

Madrid tiene planes para todos los gustos. Ya seas más de visitar un museo, salir a pasear o, por el contrario, comer en un nuevo restaurante, la capital tendrá una actividad pensada específicamente ti.

Si quieres disfrutar de una experiencia diferente, la ciudad volverá a mirar hacia arriba con DroneArt Show, una cita nocturna que combina más de 1.000 drones iluminados con música clásica en directo en un formato al aire libre. Esta propuesta regresa al Hipódromo de la Zarzuela con tres funciones consecutivas y reúne tecnología e interpretación musical en un mismo plano.

La clave está en cómo se articula todo sobre el recinto. Mientras suena el cuarteto de cuerda, los drones despegan y trazan distintas figuras coreografiadas, con formas inspiradas en estrellas, flores y otros motivos luminosos. El resultado se mueve entre el concierto en vivo y la composición aérea, con una puesta en escena en la que la atención se reparte entre los músicos y el movimiento sincronizado sobre el aire.

Se recomienda llevar ropa de abrigo al ser un espectáculo al aire libre / FEVER

Tres funciones en el hipódromo

El espectáculo podrá verse los días 26, 27 y 28 de marzo, siempre a las 21:00 horas, en el Hipódromo de la Zarzuela. Cada pase tiene una duración de 65 minutos y la apertura de puertas está prevista dos horas antes del inicio. Al celebrarse en exterior y en horario nocturno, la organización recomienda acudir con antelación y llevar ropa de abrigo.

El recinto contará además con oferta de comida y bebida antes del comienzo, de modo que la llegada también forma parte del plan. Esa combinación entre espacio abierto, grada y horizonte despejado refuerza el efecto del espectáculo, concebido para desplegarse con amplitud sobre el aire libre del hipódromo.

Un formato abierto a todos los públicos

La propuesta está abierta a todas las edades y permite la entrada gratuita de niños y niñas menores de 3 años. También se indica que el recinto es accesible para personas con movilidad reducida, un aspecto relevante en un evento pensado para reunir públicos muy distintos en torno a un formato visual de gran escala.

El espectáculo de drones estará acompañado de música en directo / FEVER

Tras dos ediciones anteriores en Madrid, el regreso de DroneArt Show consolida una fórmula que apuesta por el impacto visual sin renunciar al peso de la música en directo. Aquí no hay un único punto de atención: por momentos manda el sonido de las cuerdas y, en otros, la vista se va hacia las figuras que empiezan a ordenarse sobre el aire. Cuando arranca, el atractivo está precisamente en eso: en ver cómo el espacio sobre el recinto cambia de forma al ritmo de la partitura.

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Más información Evento: DroneArt Show Lugar: Hipódromo de la Zarzuela, Madrid Fecha: 26, 27 y 28 de marzo Horario: 21:00 horas Duración: 65 minutos Precio: desde 25 euros

Así que, si quieres apostar por una actividad diferente más allá de visitar un museo o un parque desconocido, apuesta por acudir a DroneArt Show, una experiencia única que hará que tu noche sea de lo más memorable.