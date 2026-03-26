VISITA DEL PAPA
De Shakira al Papa: Delegación y Ayuntamiento se sentarán para analizar la seguridad durante la visita del Pontífice
El delegado ha convocado a la Comunidad, el Consistorio y la Conferencia Episcopal para preparar el dispositivo de seguridad
La seguridad durante los conciertos de Shakira que se celebrarán el próximo mes de septiembre en el recinto Iberdrola Music de Villaverde no es la única que preocupa a la Delegación del Gobierno en la región. Su representante, Francisco Martín, también ha convocado a la Comunidad, el Ayuntamiento de Madrid y la Conferencia Episcopal a una reunión para preparar el dispositivo de seguridad ante la visita del Papa León XIV, prevista para comienzos de junio.
En declaraciones a los medios este jueves, el delegado explicado que, aunque todavía no existe una agenda oficial del viaje, ya se está trabajando en la planificación junto al Ministerio de la Presidencia y otras administraciones implicadas. Martín ha defendido la necesidad de garantizar "la máxima cooperación interinstitucional" para este operativo y ha asegurado que no había recibido respuesta a su anterior llamamiento para trabajar de forma conjunta.
"No ha habido respuesta", ha lamentado el representante gubernamental. Por ello, ha aseguraod, la institución se ha vuelto a poner en contacto con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, para abrir un espacio de colaboración con la parte organizadora de la visita.
Poco despés de estas declaraciones, el Consistorio madrileño ha confirmado que acudirá al encuentro. Lo ha hecho por boca de la vicealcaldesa, Inma Sanz, que en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno ha afirmado que “por supuesto” asistirán al encuentro, toda vez que la prioridad municipal es trabajar para que la visita papal se desarrolle con éxito.
Eso sí, lo harán sin "buscar ninguna polémica", ha aclarado Sanz. Este señor está muy necesitado de polémicas y está todos los días buscando algún tipo de confrontación o de enfrentamiento con el Ayuntamiento de Madrid o con la Comunidad y nosotros no estamos en eso, estamos en trabajar para que la visita sea un absoluto éxito", ha declarado la portavoz municipal.
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