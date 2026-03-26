El cine a 3,50 euros que trae históricos taquillazos a Madrid: de los clásicos de Hollywood a las sagas millonarias

Abril llega a Cineteca con vocación de lectura. Su próxima programación gira alrededor de una idea especial: pensar el cine no sólo como imagen, sino también como una conversación con la literatura. La coincidencia con el Día del Libro y con el 75 aniversario de Cahiers du Cinéma sirve de punto de partida para una agenda que busca tender puentes entre el pensamiento y la puesta en escena. El corazón del cartel late, precisamente, ojo, en el homenaje a la revista francesa fundada en 1951, una publicación decisiva para entender la cinefilia moderna. Bajo la influencia de André Bazin, Cahiers convirtió la escenografía en una cuestión central del debate crítico y Cineteca recupera ahora algunas de las obras que alimentaron aquella constelación de ideas. Entre el 31 de marzo y el 5 de abril se podrán ver Johnny Guitar, L’Atalante, La regla del juego, Te querré siempre, Cuentos de la luna pálida y La dama de Shanghái.

Ese impulso reaparece en el ciclo Teoría y praxis, organizado junto al investigador Francisco Javier Fernández, que entre el 14 y el 22 de abril pondrá el foco en directores para quienes pensar y filmar forman parte de un mismo gesto. La selección reúne Riddles of the Sphinx, de Laura Mulvey y Peter Wollen; Red Army/PFLP: Declaration of World War, de Masao Adachi y Kôji Wakamatsu; Contactos, de Paulino Viota; Forgetting Vietnam, de Trinh T. Minh-ha; y Loin de Manhattan, de Jean Claude Biette. Más que un mero escaparate de autores, el ciclo plantea cómo la escritura puede condicionar la imagen y expandirla.

Fotograma de 'Te querré siempre', de Roberto Rossellini. / CEDIDA

Uno de los apartados más sugerentes del mes será Flamenco García Lorca, un programa que rastrea la presencia del poeta en el cine y en las vanguardias audiovisuales. La propuesta, prevista del 7 al 11 de abril, se adentra en la relación del poeta con el flamenco, la cultura gitana y una idea de modernidad artística alejada del folclore complaciente. El recorrido incluirá títulos como El barranco de Viznar, Aguaespejo granadino, Arabesque For Kenneth Anger y Duende, entre otros.

Fotograma de 'La regla del juego', de Jean Renoir. / CEDIDA

La programación de abril también se abre a un registro más popular sin renunciar a la mirada crítica. Cineteca dedicará sus matinales familiares de los domingos a una revisión de la historia del blockbuster, entendido como una de las formas más influyentes del cine moderno. Organizado en colaboración con los críticos Elisa McCausland y Diego Salgado, el ciclo recorrerá la evolución del gran espectáculo cinematográfico desde el cine mudo hasta las franquicias contemporáneas. Entre el 5 de abril y el 24 de mayo pasarán por pantalla El maquinista de La General, El mago de Oz, Sonrisas y lágrimas, Encuentros en la tercera fase, Piratas del Caribe y Los tipos malos.

El Gus Van Sant más libre

En otro extremo del mapa estético, Cineteca reservará los días 28, 29 y 30 de abril para el Gus Van Sant más libre y arriesgado. El centro proyectará Elephant, Last Days y Paranoid Park, tres películas que condensan la deriva más radical del cineasta estadounidense en los años 2000. La primera sesión irá acompañada además de una charla en torno al monográfico La alargada sombra del videojuego en el cine, coordinado por el crítico cultural Felipe Rodríguez Torres.

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Fotograma de 'El maquinista de La General', de Buster Keaton y Clyde Bruckman. / CEDIDA

La agenda se completa con la participación en la segunda edición de Biophest, el festival organizado por Matadero Madrid e Intermediae, al que Cineteca se suma con tres proyecciones centradas en la relación entre las personas y el mundo vegetal: The Garden, The Secret Life of Plants y Sembradoras de vida, previstas para los días 14, 15 y 16 de abril. A ello se añaden dos citas más en las que la literatura reaparece como detonante: la sección Sesión continua: rumores y sociedad, que revisará Las amistades peligrosas a través de las versiones filmadas por Stephen Frears y Roger Kumble; y una nueva entrega de Linterna, el ciclo de Miguel Agnes y Brays Efe, dedicada a Soylent Green, adaptación de la novela de Harry Harrison.