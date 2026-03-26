El Café Central abre una nueva etapa en el Ateneo el próximo 16 de abril

El histórico Café Central cerrará las puertas de su actual local para iniciar una nueva etapa en el Ateneo de Madrid el próximo 16 de abril, con una despedida con música abierta al público.

El 15 de abril, el Café Central acogerá el último el concierto en su sede actual, a cargo de Miguel Malla Project, formación que, a su vez, inaugurará el 16 de abril el nuevo espacio en el Café Central-Ateneo, como símbolo de continuidad y apertura, explican en una nota de prensa.

El mismo 16 de abril, a las 17:00 horas, músicos, clientes, excompañeros y amigos están convocados a participar en "un funeral y resurrección de jazz". Inspirado en la tradición de las "marching bands" de Nueva Orleans, el cortejo partirá desde la plaza del Ángel y recorrerá las calles hasta la nueva ubicación en la calle Santa Catalina.

A través de la música, este ritual colectivo recogerá la energía, la historia y la memoria del viejo local para trasladarlas simbólicamente al Ateneo, liberando al Café Central de su vínculo físico con su antiguo espacio para seguir creciendo, señalan los organizadores.

En el año en que se conmemora el centenario de Miles Davis y John Coltrane, el Café Central inicia una nueva etapa manteniendo firme su compromiso con el jazz y la música en directo.

En su nueva sede en el Ateneo de Madrid, la intención es continuar con la programación habitual de dos conciertos cada noche del año, ofreciendo a la ciudadanía de Madrid y a sus visitantes la posibilidad de terminar su día con música en vivo.

De forma paralela, se programarán varias noches en La Cátedra del Ateneo, un auditorio histórico de acústica excepcional que permitirá ampliar la propuesta artística en un entorno singular.

Para esta nueva etapa ya están confirmadas actuaciones de músicos que han formado parte de la historia del Café Central, como Joshua Edelman, Jorge Pardo, Guillermo McGill, Cecilia Krull, Lluís Coloma, Sheila Blanco, Federico Lechner o Ignasi Terraza.

Hasta la llegada de ese momento, el Café Central seguirá celebrando sus últimas noches en el local actual con conciertos de grandes artistas y amigos de la casa, entre ellos, Manuel Machado, Canal Street Jazz Band, Pepe Rivero o Iván 'Melón' Lewis.

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El Café Central se despide de un espacio que ha sido referencia durante décadas (desde 1982), pero lo hace afirmando su identidad más allá de un lugar físico, libre ya de su antiguo emplazamiento y con la mirada puesta en el futuro, reafirmando su vocación de ser un lugar de encuentro para la música.