Blackworks Weekend Festival convierte IFEMA Madrid en una gran rave inmersiva con más de 40 nombres del 'techno'

La noche en Madrid ofrece múltiples opciones entre bares donde tomar algo, pubs con un ambiente único o impresionantes discotecas, que hacen de la capital un lugar donde pasarlo bien. Ahora los amantes de la música electrónica están de suerte, pues Blackworks Weekend Festival vuelve a Madrid con una edición que quiere jugar a lo grande.

El macroevento musical del momento

Será IFEMA MADRID el escenario de esta nueva entrega, prevista para los días 27 y 28 de marzo, en una cita que se presenta como la más ambiciosa de la trayectoria del evento. La propuesta gira esta vez en torno a Dimension: The Threshold to a New Reality, un lema que marca el tono de un encuentro pensado para convertir la música electrónica en una experiencia envolvente.

Durante dos noches, los pabellones 12 y 14, acogerán un formato de gran escala en el que el techno más contundente será el hilo conductor. El cartel supera los 40 artistas nacionales e internacionales e incluye nombres como 6EJOU, Aiden, Barbara Lago, Jazzy, Karah, I Hate Models, Notmytype, Angerfist, Rebekah, Lee Ann Roberts, Roügue, Kobosil, SNTS, Vendex y Fernanda Martins, entre otros. Esa mezcla de figuras consolidadas y nuevos talentos amplía el recorrido sonoro del festival, desde registros underground hasta propuestas más cercanas a la vanguardia del club.

Este será el gran espectáculo en IFEMA. / ifema

Una puesta en escena inmersiva

Más allá del cartel, uno de los grandes reclamos de esta edición está en su despliegue visual. El festival contará con dos escenarios y una producción concebida para intensificar la experiencia del público mediante instalaciones interactivas, enormes pantallas LED y visuales únicas. A eso se suma una estética tecno-futurista dominada por el rojo, el color que identifica a la marca, y un trabajo de iluminación y sonido que busca convertir cada sesión en un viaje sensorial.

La cita se desarrollará en horario nocturno, de 22:00 a 06:00 horas, una franja que encaja con el carácter del evento y con su apuesta por una atmósfera de inmersión total. La combinación de música, arte y tecnología se plantea aquí como una misma experiencia, con el espacio transformado para envolver al público de principio a fin.

El evento contará con instalaciones interactivas, enormes pantallas LED y visuales únicas / ifema

Consigue así tus entradas

Las entradas para el evento se pueden adquirir a través de este enlace y podrás seleccionar entre comprar el abono del festival completo por 72 euros o elegir entre uno de los dos días con un coste de 42 euros por el viernes y 50 euros por la entrada de sábado. Si lo deseas también hay entradas de escenario, aunque más costosas, y bono de copas.

Así, Blackworks Weekend Festival refuerza su perfil internacional y su voluntad de reunir en Madrid a miles los amantes del 'hard techno'. Para quienes busquen una escapada de noche marcada por más de 40 intérpretes, la producción visual y un sonido único, esta edición apunta a ser una de las citas destacadas del calendario musical de finales de marzo para darlo todo en la pista.