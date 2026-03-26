Ayuso anuncia la llegada de la Línea 11 de Metro a Valdebebas en 2031: ocho kilómetros, seis estaciones y 880 millones de euros

El mismo día que la tuneladora Mayrit ha comenzado a funcionar para dar un acelerón a las obras de la primera fase de la ampliación de la Línea 11 de Metro, que la llevará desde Plaza Elíptica hasta Conde de Casal, Isabel Díaz Ayuso, ha dado el pistoletazo de salida para la llegada de este itinerario del suburbano madrileño a Valdebebas, en el norte de la capital. "Hoy les anuncio que en las próximas semanas vamos a dar comienzo a la tercera fase [de la ampliación de la Línea 11 de Metro]. Lo haremos en el Consejo de Gobierno con una nueva inversión de 880 millones de euros", ha dicho la presidenta madrileña, con el chaleco y el caso de obra puestos a 30 metros de profundidad en lo que será el andén de la futura estación de Comillas.

En las próximas semanas se iniciará, por tanto, la tramitación administrativa para licitar las obras de la prolongación de la Línea 11 en su tramo norte con la intención de que los trabajos puedan iniciarse en 2027. Si se cumplen las previsiones, la Línea 11 llegaría a Valdebebas en 2031.

Se trata de una extensión de 8,2 kilómetros que partirá de Mar de Cristal y contempla seis estaciones: Mar de Cristal, donde conectaría con las Líneas 4 y 8, Ifema, Ciudad de la Justicia, Hospital Enfermera Isabel Zendal, Aeropuerto T-4 y Valdebebas Norte.

Los planes del Gobierno regional son hacer de la Línea 11, hoy la más corta del suburbano madrileño, con siete estaciones, una "gran diagonal" que recorra la ciudad de Madrid desde el suroeste, en Cuatro Vientos, hasta Valdebebas Norte, con sucesivas ampliaciones. Está en curso la primera que la llevará desde su cabecera de Plaza Elíptica hasta Conde de Casal, presumiblemente en 2027, y que desde hoy mismo se está acometiendo con Mayrit. Una segunda fase la extenderá desde su otra cabecera actual, en La Fortuna, hasta Cuatro Vientos. La tercera fase es la que la llevará a Valdebebas desde Mar de Cristal y una última consistirá en unir los dos segmentos con la construcción del tramo entre Conde de Casal y Mar de Cristal.

La inminente licitación de trabajos anunciada hoy por Ayuso será, en sus palabras, "especialmente estratégica para al futuro de nuestra región". Además de a la Ciudad de la Justicia, la T4 o el Hospital Enfermera Isabel Zendal, dará servicio al futuro circuito de Fórmula 1 Madring, en el que se disputara el Gran premio de España de Fórmula 1 durante los próximos 10 años. "Creo que va a ser el único circuito de estas características que tendrá dos líneas de Metro", ha apuntado la presidenta madrileña.

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Cuando esté concluida se prevé que la Línea 11 beneficie de manera directa a 900.000 madrileños, "que serán muchos más según avancen los nuevos desarrollos urbanísticos como Campamento, Valdebebas o Ciudad Aeropuertaria", ha subrayado Ayuso.