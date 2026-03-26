El auditorio secreto del Museo Lázaro Galdiano acoge una nueva edición de conciertos acústicos gratuitos

Madrid vuelve a apostar por la música en directo en formato íntimo con el regreso de 'Los Acústicos del Buenavista', un ciclo que ya se ha convertido en una cita fija para quienes buscan conciertos cercanos, sin grandes artificios y con el protagonismo puesto en la voz, las letras y la conexión con el público.

Esta actividad ha ido consolidando desde 2020 su hueco dentro de la agenda cultural madrileña. La propuesta recupera el formato de concierto cercano, sin grandes despliegues, en un espacio poco habitual para este tipo de actuaciones y con entrada gratuita hasta completar aforo.

La nueva sesión se celebra este jueves 26 de marzo a las 19:00 horas en el auditorio del museo, en la calle Serrano, 122. En esta ocasión, el invitado será Melocos, grupo gaditano con una trayectoria de casi veinte años y un repertorio vinculado al pop-rock. El concierto se plantea en un formato básico, una de las claves de identidad del ciclo, que busca acercar al público actuaciones en directo de artistas reconocidos en un espacio de escala más contenida.

El Museo Lázaro Galdiano en Madrid acogerá el ciclo Los Acústicos del Buenavista, conciertos íntimos en su auditorio / REDES

Un ciclo ya asentado en la agenda musical madrileña

Los Acústicos del Buenavista celebran su séptima edición y se han convertido en una de las propuestas más estables de música en directo dentro del distrito de Salamanca. La iniciativa, impulsada por la Unidad de Servicios Culturales y Ocio Comunitario de la Junta Municipal del Distrito Salamanca, nació a comienzos de 2020 con la idea de ofrecer conciertos gratuitos y accesibles tanto para vecinos del distrito como para público del resto de Madrid.

Los Acústicos del Buenavista celebran su séptima edición y se han convertido en una de las propuestas más estables de música en directo dentro del distrito de Salamanca / AYUNTAMIENTO DE MADRID

Esa continuidad también se percibe en la lista de artistas que han pasado por el ciclo en ediciones anteriores. Por el auditorio han pasado nombres como Gonzalo Hermida, Javier Ojeda, Carlos Escobedo, Elliott Murphy & Olivier Durand, Coti, Rubén Pozo, Cómplices, Diego Vasallo, La Guardia o Nacho Campillo, entre otros. Esa combinación de trayectorias consolidadas y formato reducido ha definido una programación que se apoya más en la cercanía que en el gran aforo.

Entrada libre y opción de seguirlo por streaming

El acceso al concierto será gratuito hasta completar aforo. Las invitaciones podrán recogerse en el museo el mismo día del concierto a partir de las 18:00 horas, con un máximo de dos por persona. Además, la actuación también podrá seguirse por streaming a través del canal de YouTube de Los Acústicos del Buenavista.

La cita suma así varios elementos que la hacen especialmente atractiva: un auditorio poco frecuente en los circuitos habituales de conciertos, un formato íntimo y un acceso gratuito en pleno barrio de Salamanca. En un calendario musical dominado muchas veces por grandes recintos, este ciclo sigue apostando por la cercanía y por el valor de escuchar a un artista en un espacio más recogido.

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Más información Evento: Los Acústicos del Buenavista Lugar: auditorio del Museo Lázaro Galdiano, calle Serrano, 122, Madrid Fecha: jueves 26 de marzo Horario: 19.00 horas Precio: entrada gratuita hasta completar aforo

Si quieres disfrutar de un plan diferente en uno de los museos más emblemáticos de Madrid, no te pierdas la cita de este jueves 26 de marzo. Puedes cudir solo o acompañado, pero de cualquier forma, disfrutarás de un concierto de calidad sin renunciar a la calma.