CONCIERTOS
El auditorio secreto del Museo Lázaro Galdiano acoge una nueva edición de conciertos acústicos gratuitos
El ciclo gratuito regresa al auditorio del museo con un nuevo concierto en formato cercano y aforo limitado dentro de una de las propuestas musicales más singulares del barrio de Salamanca
Victoria Saulyak
Madrid vuelve a apostar por la música en directo en formato íntimo con el regreso de 'Los Acústicos del Buenavista', un ciclo que ya se ha convertido en una cita fija para quienes buscan conciertos cercanos, sin grandes artificios y con el protagonismo puesto en la voz, las letras y la conexión con el público.
Esta actividad ha ido consolidando desde 2020 su hueco dentro de la agenda cultural madrileña. La propuesta recupera el formato de concierto cercano, sin grandes despliegues, en un espacio poco habitual para este tipo de actuaciones y con entrada gratuita hasta completar aforo.
La nueva sesión se celebra este jueves 26 de marzo a las 19:00 horas en el auditorio del museo, en la calle Serrano, 122. En esta ocasión, el invitado será Melocos, grupo gaditano con una trayectoria de casi veinte años y un repertorio vinculado al pop-rock. El concierto se plantea en un formato básico, una de las claves de identidad del ciclo, que busca acercar al público actuaciones en directo de artistas reconocidos en un espacio de escala más contenida.
Un ciclo ya asentado en la agenda musical madrileña
Los Acústicos del Buenavista celebran su séptima edición y se han convertido en una de las propuestas más estables de música en directo dentro del distrito de Salamanca. La iniciativa, impulsada por la Unidad de Servicios Culturales y Ocio Comunitario de la Junta Municipal del Distrito Salamanca, nació a comienzos de 2020 con la idea de ofrecer conciertos gratuitos y accesibles tanto para vecinos del distrito como para público del resto de Madrid.
Esa continuidad también se percibe en la lista de artistas que han pasado por el ciclo en ediciones anteriores. Por el auditorio han pasado nombres como Gonzalo Hermida, Javier Ojeda, Carlos Escobedo, Elliott Murphy & Olivier Durand, Coti, Rubén Pozo, Cómplices, Diego Vasallo, La Guardia o Nacho Campillo, entre otros. Esa combinación de trayectorias consolidadas y formato reducido ha definido una programación que se apoya más en la cercanía que en el gran aforo.
Entrada libre y opción de seguirlo por streaming
El acceso al concierto será gratuito hasta completar aforo. Las invitaciones podrán recogerse en el museo el mismo día del concierto a partir de las 18:00 horas, con un máximo de dos por persona. Además, la actuación también podrá seguirse por streaming a través del canal de YouTube de Los Acústicos del Buenavista.
La cita suma así varios elementos que la hacen especialmente atractiva: un auditorio poco frecuente en los circuitos habituales de conciertos, un formato íntimo y un acceso gratuito en pleno barrio de Salamanca. En un calendario musical dominado muchas veces por grandes recintos, este ciclo sigue apostando por la cercanía y por el valor de escuchar a un artista en un espacio más recogido.
Más información
Evento: Los Acústicos del Buenavista
Lugar: auditorio del Museo Lázaro Galdiano, calle Serrano, 122, Madrid
Fecha: jueves 26 de marzo
Horario: 19.00 horas
Precio: entrada gratuita hasta completar aforo
Si quieres disfrutar de un plan diferente en uno de los museos más emblemáticos de Madrid, no te pierdas la cita de este jueves 26 de marzo. Puedes cudir solo o acompañado, pero de cualquier forma, disfrutarás de un concierto de calidad sin renunciar a la calma.
- Cierre parcial de la Línea 10 de Metro por obras en la estación Santiago Bernabéu: fechas, tramos y alternativas de transporte
- El delegado del Gobierno en Madrid solicita que se suspendan los conciertos de Shakira en el Iberdrola Music por seguridad
- Simulador de la Renta: la Agencia Tributaria permite calcular con antelación el resultado de la declaración de 2025
- Adif licita por 2,18 millones de euros los proyectos de dos nuevas estaciones de Cercanías en Madrid: Las Rejas y Campo de las Naciones
- Madrid es elegida 'Mejor Ciudad' en los Forbes Travel Awards, superando a Hong Kong y Miami
- Las mujeres ya no lloran, pero hay fractura: pique entre Madrid y Gobierno por los conciertos de Shakira
- El Ayuntamiento de Madrid cierra El Retiro y otros ocho parques por alerta de fuertes vientos
- La renovación de la línea 6 de Metro se alargará 4 meses más de lo previsto