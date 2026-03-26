'Operación Jauría': arrestados 13 jóvenes por el asalto antifeminista a la Universidad Complutense

La Policía Nacional ha cerrado el cerco sobre el grupo que sembró el caos en el campus de Somosaguas. Tras una investigación bautizada como 'Operación Jauría', los agentes han detenido a 13 jóvenes por su presunta participación en los actos vandálicos registrados en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense (UCM), cuando irrumpieron en el centro arrancando carteles sobre igualdad y tratando de colocar una pancarta contra el feminismo con simbología falangista.

Los hechos se remontan a la tarde del 6 de marzo, cuando un grupo accedió de forma coordinada al edificio vestido con ropa oscura y con el rostro oculto mediante máscaras y prendas de vestir. Según la versión policial, los implicados irrumpieron de manera violenta en la facultad y fueron destrozando a su paso distintos elementos del mobiliario, además de causar daños en un aula utilizada por los alumnos para su esparcimiento y por asociaciones estudiantiles para organizar actividades.

La agresión no se quedó ahí. Los autores también arrancaron cartelería conmemorativa del 8M y llegaron a desplegar en el vestíbulo de Políticas una pancarta con mensajes contrarios al feminismo antes de emprender la huida por distintos medios. No obstante, pese a la fuerte tensión vivida, no se produjo ninguna confrontación violenta con alumnos del centro.

La investigación policial ha permitido identificar a 19 presuntos implicados: 13 mayores de edad y seis menores. Fruto de esas pesquisas, el pasado 23 de marzo fueron arrestados los 13 adultos, todos ellos varones, como presuntos responsables de los delitos de desórdenes públicos, daños y contra los derechos fundamentales. Los seis menores, por su parte, han sido identificados y de los hechos se ha dado cuenta a la Fiscalía de Menores.

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