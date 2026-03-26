Antonio Rodríguez (FCC Medio Ambiente): "La economía circular nos permite ofrecer soluciones altamente competitivas y diferenciarnos en el mercado"

La transición hacia un modelo más verde se ha convertido en uno de los grandes desafíos que afronta nuestro tiempo, no solo por la necesidad de reducir el impacto ambiental, sino también por la urgencia de avanzar hacia un uso más eficiente de los recursos y hacia sistemas productivos más optimos y responsables.

En este contexto, Antonio Rodríguez, director de la Delegación de la Comunidad de Madrid en FCC Medio Ambiente, reflexiona para EL PERIÓDICO DE ESPAÑA sobre el papel que tiene la economía circular en la gestión de residuos y sobre las estrategias, proyectos e iniciativas que está impulsando la compañía para acelerar este cambio de modelo.

P: ¿Cómo debe afrontar la sociedad la transición a un modelo de economía circular?

R: La circularidad es un modelo que se debe promover en cada sector o cadena de valor, quizá haciendo hincapié en aspectos diferentes, pero todos tienen un concepto común: el hacer el mejor uso posible de los recursos disponibles. Es decir, reutilizarlos y reciclarlos antes que nada, usarlos eficientemente para reducir su consumo y usar preferentemente aquellos que son de origen renovable.

P: En el sector de la gestión de residuos, ¿cómo se puede impulsar la Economía Circular? ¿Cómo afecta esta premisa a su propio modelo de negocio?

R: En nuestro sector, la gestión de residuos y los servicios ambientales, es necesario un enfoque integral y desde FCC Medio Ambiente desarrollamos dos líneas de trabajo principales. Por una parte, estamos enfocados en la cadena de valor de la gestión de residuos a lo largo de toda su extensión mediante la reducción de los residuos que se producen; la implantación de contenedores y la disposición en cada fracción de residuos apropiados para que el producto de cada contenedor tenga el menor porcentaje de impropios posibles; el procesamiento de los mismos en los centros de tratamiento y su reciclaje para obtener materias primas secundarias (MPS) que sean fácilmente comercializables o valorizables; la realización de un tratamiento para recuperar la energía contenida en los residuos que no pueden ser reciclados, y la reducción al máximo de los desechos o rechazos que van al vertedero.

Por otro lado, nuestro objetivo es optimizar la utilización de los recursos en cada una de las actividades que realizamos en nuestro negocio. Desde reutilizar insumos siempre que sea factible, hasta hacer que el consumo de energía sea lo mas eficiente posible, pasando por que la energía proceda en todo o en su mayoría de fuentes renovables (como energía solar o elólica) o procedente de residuos, y la utilización de vehículos accionados por energías limpias y renovables, ya sean eléctricos o de GNG, procendete de estos residuos.

En cuanto a cómo afecta la circularidad a nuestro modelo de negocio, FCC Medio Ambiente diseña soluciones a medida para sus clientes enfocadas en la Sostenibilidad, como hemos establecido en nuestra Estrategia de Sostenibilidad 2050. Se trata de una hoja de ruta de desarrollo de negocio a 30 años centrada en este concepto que iniciamos allá por 2020 y que contiene objetivos y compromisos muy importantes en cuatro ejes de actuación: medioambiental, social, de excelencia y de buen gobierno. Obviamente la economía circular es un factor muy influyente en los aspectos medioambientales y de excelencia de la sostenibilidad, y el hecho de tenerla siempre en mente nos permite ofrecer soluciones altamente competitivas y diferenciarnos en el mercado.

Fuente de Neptuno, Madrid. / Cedida

P: ¿Qué iniciativas desarrolla FCC Medio Ambiente específicamente en la cadena de valor para impulsar a la sociedad en este cambio de modelo?

R: En las dos líneas de trabajo que definía antes, estamos coordinando un conjunto de acciones muy importante. Acciones que se traducen en resultados que medimos y certificamos con auditor externo y que publicamos en el informe anual de sostenibilidad, al que se puede acceder en nuestra web fccma.es. Las acciones enfocadas en la cadena de valor son muy numerosas, pero me gustaría destacar algunas de ellas:

Implementamos soluciones de pre-recogida, recogida, tratamiento y reciclaje de residuos en los que la concienciación de los ciudadanos recibe una atención muy importante . Desarrollamos campañas de comunicación específicas en cada ciudad, muy enfocadas en la separación correcta de los residuos y en la importancia del reciclaje para nuestro medio ambiente. También recibimos en nuestros centros de tratamiento numerosas visitas escolares o de colectivos ciudadanos a los que formamos en estos aspectos. Invito desde aquí a los que deseen visitar alguno de nuestros complejos ambientales como La Campiña, en Loeches , a que por favor nos contacten. Es un centro especialmente preparado para divulgación y formación.

. Desarrollamos específicas en cada ciudad, muy enfocadas en la para nuestro medio ambiente. También a los que formamos en estos aspectos. Invito desde aquí a los que deseen alguno de nuestros complejos ambientales como , a que por favor nos contacten. Es un centro especialmente preparado para divulgación y formación. Trabajamos en colaboración con los Ayuntamientos a los que prestamos servicio en la implementación de nuevas fracciones y servicios de recogida que permitan aumentar los recursos recuperados y su calidad : 5º contenedor (FROM); tarjetas individuales o Apps móviles para acceso a contenedores con cierre inteligente; recogidas puerta a puerta … La implementación del 5º contenedor en Madrid entre 2017 y 2020/21, fue pionera y muy exitosa, gracias a la excelente campaña de concienciación y comunicación ‘ Acierta con la Orgánica’.

de recogida que permitan aumentar los recursos recuperados y su calidad (FROM); para acceso a contenedores con cierre inteligente; … La implementación del 5º contenedor en entre 2017 y 2020/21, fue pionera y muy exitosa, gracias a la excelente campaña de concienciación y comunicación ‘ Ofrecemos las tecnologías más avanzadas y confiables para maximizar el reciclado y la recuperación de energía del flujo de las diferentes fracciones de residuos. Quiero destacar aquí la importancia que la innovación tiene para nosotros. Desde hace más de 10 años disponemos de un sistema certificado de gestión de la innovación, de acuerdo con la norma ISO 56001 , en el que ya hemos registrado cerca de 50 proyectos de I+D+I . Una gran parte están enfocados en mejorar las tecnologías de tratamiento para desarrollar nuevos productos, subproductos, recuperar materias primas críticas y maximizar la recuperación de gran variedad de plásticos contenidos en los residuos . O para incrementar la cantidad y mejorar la calidad del biogás que se recupera de la fermentación de la Materia Orgánica de los residuos en las plantas de biometanización, con el objetivo de que estos complejos medioambientales puedan llegar a servir como centros de repostaje para nuestros vehículos con motores de Gas Natural Comprimido (GNC).

del flujo de las diferentes fracciones de residuos. Quiero destacar aquí la importancia que la tiene para nosotros. Desde hace más de 10 años disponemos de un , en el que ya hemos registrado cerca de . Una gran parte están enfocados en mejorar las tecnologías de tratamiento para . O para que se recupera de la fermentación de la Materia Orgánica de los residuos en las plantas de biometanización, con el objetivo de que estos complejos medioambientales puedan llegar a servir como centros de repostaje para nuestros vehículos con motores de Gas Natural Comprimido (GNC). Ofrecemos soluciones integrales de tratamiento y reciclaje de residuos, que combinan distintos sistemas para maximizar el reciclaje y la recuperación de energía . Es decir, partiendo de unas necesidades concretas, diseñamos una solución con tecnologías complementarias para maximizar el reciclaje de residuos y valorizar energéticamentetodos aquellos residuos que no pueden ser reciclados , por ejemplo, con generación de biogás a través de biometanización, u obteniendo calor y energía eléctrica . Esta última tecnología, la incineración de residuos no reciclables con recuperación de energía , está muy rezagada en España con respecto al norte y centro de Europa, y más pronto que tarde deberá implementarse de forma generalizada si queremos alcanzar los objetivos de reciclaje y desvío de vertedero de la UE para 2035. Por su muy favorable relación coste-beneficio, tanto ambiental como económico , FCC Medio Ambiente está trabajando en numerosos proyectos para conseguir este fin.

. Es decir, partiendo de unas necesidades concretas, diseñamos una solución con tecnologías complementarias para maximizar el reciclaje de residuos y , por ejemplo, con generación de biogás a través de biometanización, u . Esta última tecnología, , está muy rezagada en España con respecto al norte y centro de Europa, y más pronto que tarde deberá implementarse de forma generalizada si queremos alcanzar los objetivos de reciclaje y desvío de vertedero de la UE para 2035. Por su , FCC Medio Ambiente está trabajando en numerosos proyectos para conseguir este fin. Por último, no quiero dejar de mencionar la utilización que estamos haciendo de la IA como herramienta para facilitar la transición al modelo de Economía Circular. Por ejemplo, hemos implementado robots con sistemas ópticos guiados por IA para mejorar la calidad y cantidad de reciclables obtenidos en las líneas de clasificación de nuestros centros de reciclaje.

P: ¿Podría hablarnos algo más de estos proyectos de innovación?

R: Tenemos una gran cantidad de proyectos I+D+i en marcha, todos ellos enmarcados en programas europeos de innovación. En los tres últimos años hemos invertido más de 12 millones de euros y entre los proyectos recientes me gustaría mencionar aquí al menos algunos de ellos:

LIFE4FILM : proyecto LIFE desarrollado y concluido con éxito en el Complejo Ambiental La Ecocentral de Granada, que ha permitido incrementar el porcentaje de recuperación del plástico film de los residuos hasta casi el 100%, y producir bolsas de plástico film de alta calidad con plástico reciclado.

: proyecto LIFE desarrollado y concluido con éxito en el Complejo Ambiental La Ecocentral de Granada, que ha permitido incrementar el porcentaje de recuperación del plástico film de los residuos hasta casi el 100%, y producir bolsas de plástico film de alta calidad con plástico reciclado. MINETHIC : en el Complejo Ambiental La Campiña, en Loeches, para recuperar y valorizar recursos minerales estratégicos para la transición ecológica, con materias primas como fósforo P, níquel Ni y cobalto Co.

: en el Complejo Ambiental La Campiña, en Loeches, para recuperar y valorizar recursos minerales estratégicos para la transición ecológica, con materias primas como fósforo P, níquel Ni y cobalto Co. ECLOSION : en nuestro Centro de Tratamiento de Residuos de Valladolid, donde a través de una planta piloto de Fermentación Oscura de FORSU (Fracción Orgánica de los RSU), estamos desarrollando tecnología para la generación y optimización logística de H2 renovable, con hasta un 36% de contenido de H2 en el biogás obtenido.

: en nuestro Centro de Tratamiento de Residuos de Valladolid, donde a través de una planta piloto de Fermentación Oscura de FORSU (Fracción Orgánica de los RSU), estamos desarrollando tecnología para la generación y optimización logística de H2 renovable, con hasta un 36% de contenido de H2 en el biogás obtenido. LIFE ZEROLANDFILLING: para valorizar residuos plásticos no reciclables por medio de procesos basados en pirólisis y la obtención de nafta verde, carbono y syngas, también en el Complejo de Reciclaje de Loeches.

El Complejo Medioambiental de Reciclaje (CMR) 'La Campiña', ubicado en Loeches (Madrid). / Cedida

Podría seguir hablando durante horas de LUCRA, BIOPROLIGNO, LIFE ABATE, PROSPER y muchos más, pero por limitación de tiempo, a aquellos que deseen conocer más, en nuestra web fccma.com pueden encontrar información de estos proyectos.

p: ¿Qué acciones lleva a cabo FCC Medio Ambiente para optimizar el uso de recursos en sus actividades?

R: En esa segunda línea de trabajo para promover el modelo de Economía Circular, que mencionábamos antes, nuestra Estrategia de Sostenibilidad 2050 contempla diversas acciones, todas ellas se miden y certifican, como decía, por entidades independientes.:

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