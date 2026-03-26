Seguridad para la Semana Santa Madrid 2026: 1.500 policías y 250 sanitarios blindarán las procesiones en el centro

Madrid desplegará un amplio operativo de seguridad y emergencias con motivo de la Semana Santa 2026. Presentado este jueves por la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, el dispositivo estará activo desde el viernes 27 de marzo, Viernes de Dolores, hasta el domingo 5 de abril, Domingo de Resurrección, con el objetivo de garantizar que las procesiones y actos religiosos se desarrollen con normalidad y con las máximas condiciones de seguridad.

De esta manera, el plan municipal prevé el refuerzo de 1.500 agentes de Policía Municipal y de al menos 250 sanitarios de SAMUR-Protección Civil, con especial incidencia durante los fines de semana y los días festivos, cuando se espera una mayor afluencia de público. El grueso del operativo se concentrará en el distrito de Centro, escenario de la mayoría de las procesiones previstas en la capital.

En el caso de la Policía Municipal, el dispositivo recaerá principalmente en las comisarías de Centro Norte y Centro Sur, con presencia de agentes uniformados y de paisano para prevenir hurtos, venta ambulante ilegal y otras incidencias. Además, el despliegue contará con el apoyo de la Comisaría Central de Seguridad, la Sección de Apoyo Aéreo con drones y el Escuadrón de Caballería. Entre sus cometidos figuran la protección de las zonas históricas, comerciales y religiosas, el control de la movilidad peatonal y vial, así como la vigilancia del ruido y de los locales de hostelería y ocio nocturno.

El Ayuntamiento también contempla medidas extraordinarias si se producen aglomeraciones. Según la nota municipal, podrían establecerse filtros y controles de acceso, sentidos únicos peatonales o incluso cierres temporales en algunas calles especialmente concurridas. Asimismo, se mantendrá coordinación con Metro y Renfe en la Puerta del Sol por si fuera necesario limitar o interrumpir el servicio en momentos puntuales.

Uno de los puntos clave volverá a ser precisamente la Puerta del Sol, que por tercer año consecutivo será paso de buena parte de las procesiones del distrito de Centro. Como novedad destacada, el Consistorio habilitará de nuevo una zona con 600 sillas, el doble que el año pasado, frente a la Real Casa de Correos. El acceso será libre hasta completar aforo y se realizará exclusivamente por la calle de Carretas. El espacio contará además con plazas reservadas para personas con movilidad reducida y zonas habilitadas para sillas de ruedas.

El operativo no se limitará al centro de la ciudad. El Ayuntamiento ha avanzado que también dará cobertura a actos procesionales en otros distritos como Puente de Vallecas, Salamanca, Barajas, Carabanchel, Retiro y Latina. Además, Policía Municipal participará por tercera vez, junto al Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, en la procesión del Cristo de Medinaceli, prevista para la tarde del Viernes Santo, 3 de abril.

En paralelo, el Área de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias pondrá en marcha restricciones al tráfico de vehículos pesados en distintas zonas del distrito de Centro. La limitación afectará, entre el 29 de marzo y el 4 de abril, a vehículos de más de 3.500 kilos de masa máxima autorizada destinados al transporte de mercancías y personas, con algunas excepciones como los autobuses de EMT, determinados servicios interurbanos y unidades móviles audiovisuales. La medida busca reducir riesgos ante la previsión de grandes concentraciones de personas en torno a las procesiones.

Por su parte, SAMUR-Protección Civil desplegará un dispositivo específico con especial refuerzo en Jueves Santo y Viernes Santo, los días para los que se prevé mayor afluencia. El servicio contará con 23 ambulancias, 17 unidades de prevención y reacción, al menos 60 efectivos de Protección Civil desplazándose a pie o en moto, además de vehículos de intervención rápida y apoyo logístico. Los sanitarios seguirán los itinerarios de las procesiones y reforzarán especialmente el entorno de Sol y la calle Mayor, dos de los enclaves de mayor presión durante la Semana Santa madrileña.