La Universidad Rey Juan Carlos diseña un sistema de IA para optimizar la gestión de edificios y reducir costes

Investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid han diseñado un sistema avanzado de gestión de edificios basado en Inteligencia Artificial (IA) para conocer en tiempo real su comportamiento, optimizar recursos, reducir costes y mejorar el confort. El proyecto, impulsado por científicos del Instituto de Investigación de Tecnologías para la Sostenibilidad (ITPS) de la URJC, tiene su origen en el edificio de Gestión del Campus de Móstoles, que forma parte de las infraestructuras piloto de la Comunidad de Madrid que participan en el proyecto SCAMIA.

Esta iniciativa, enmarcada en ese proyecto SCAMIA y cofinanciada por fondos europeos, busca avanzar en la digitalización y la gestión inteligente de edificios para mejorar la conservación de las instalaciones y favorecer la calidad ambiental, según ha adelantado la universidad en una nota. En este contexto, se han instalado distintos sensores distribuidos en varias zonas del edificio con el objetivo de monitorizar variables ambientales y técnicas: temperatura, humedad, calidad del aire, detección de fugas o presencia de agua en determinadas ubicaciones.

El sistema también ayuda a la prevención temprana de incidencias o fallos y contribuye a desarrollar un mantenimiento más predictivo y eficiente. También se registran otros parámetros adicionales para realizar el seguimiento del estado de algunas instalaciones y espacios comunes. "SCAMIA pretende crear escenarios de simulación con inteligencia artificial mediante algoritmos y sistemas de 'deep learning' que nos permitan un mayor control sobre los activos edificados y ayuden a optimizar y a automatizar su gestión", explican los investigadores del ITPS-URJC. El sistema integra en estos dispositivos tecnologías como el Internet de las cosas (IoT, Internet of Things), análisis de datos, gemelos digitales e Inteligencia Artificial (IA).

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La finalidad de estos dispositivos es exclusivamente técnica y ambiental, centrada en conocer mejor el comportamiento del edificio y de sus instalaciones para mejorar su gestión, anticipar posibles incidencias y contribuir a unas mejores condiciones de funcionamiento y mantenimiento. Además, este sistema está diseñado para no invadir la privacidad de las personas usuarias ni realizar un seguimiento personal de su actividad. El proyecto SCAMIA pretende convertirse en una herramienta clave para la gestión inteligente y sostenible del entorno construido, impulsando ciudades más eficientes, saludables y resilientes.