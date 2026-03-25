La Universidad Complutense de Madrid, 11ª mejor del mundo en Odontología

La Universidad Complutense de Madrid ha alcanzado el puesto 11 a nivel mundial en Odontología, logrando la mejor posición histórica para España en el prestigioso ranking QS. Este éxito lidera un avance generalizado donde seis universidades españolas ya se sitúan en el Top 20 global.

La Universitat Ramon Llull destaca con fuerza en el puesto 18 en Negocios y el 19 en Marketing. Por su parte, la Politécnica de Cataluña (UPC) escala hasta la posición 19 en Arquitectura, consolidando el prestigio técnico del país junto a la Politécnica de Madrid (UPM) en Historia del Arte.

Crecimiento académico en toda España

Nuevos referentes irrumpen en la élite, como la Universidad de Granada en Biblioteconomía y la Politécnica de Valencia en Agricultura. La Universidad de Barcelona (UB) se mantiene como la institución con mayor presencia, destacando en 46 disciplinas, especialmente en Medicina y Ciencias Naturales.

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Finalmente, la Universidad Carlos III (UC3M) expande su impacto en áreas tecnológicas como Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos. En conjunto, España mejora su rendimiento un 4%, posicionándose como uno de los países europeos con mayor crecimiento en calidad educativa.