TRANSPORTES
Los trenes de la línea C-5 de Cercanías Madrid modifican su recorrido diez días por obras en Atocha
Renfe informa que los trabajos en Atocha obligarán a los trenes de la C-5 que conectan Móstoles y Humanes a finalizar su trayecto en Atocha durante diez días
Los trenes de la línea C-5 de Cercanías Madrid, que conecta Móstoles El Soto con Humanes, iniciarán y finalizarán su recorrido en la estación de Atocha entre el 28 de marzo y el 6 de abril, ambos inclusive, debido a las obras que Adif está ejecutando en la infraestructura de Atocha Cercanías.
Según ha informado Renfe, estos trabajos tienen como objetivo ampliar la capacidad de la estación en beneficio de las líneas C-3 y C-4. Durante esos diez días, los trenes de la C-5 con origen o destino en Móstoles-El Soto y Humanes/Fuenlabrada no continuarán más allá de Atocha, por lo que los viajeros que deseen seguir su trayecto en esta línea deberán hacer transbordo en esa estación.
La compañía ferroviaria ha señalado que se ha elegido el periodo de Semana Santa para minimizar el impacto sobre los usuarios, ya que en esas fechas se prevé una menor afluencia de viajeros. Además, el 29 de marzo también habrá alteraciones puntuales en las líneas C-2, C-7 y C-8. Hasta las 8:15 horas, los trenes procedentes de Guadalajara y Alcalá de Henares en sentido Atocha no efectuarán parada en las estaciones de Santa Eugenia y Vallecas por obras en la infraestructura. Los viajeros que necesiten bajarse en alguna de estas dos estaciones podrán hacerlo en El Pozo y tomar allí un tren en sentido contrario, hacia Alcalá de Henares o Guadalajara, ya que esos convoyes sí realizarán parada en Vallecas y Santa Eugenia.
Renfe está informando de estas modificaciones a través de sus canales habituales, como la megafonía en trenes y estaciones, la cartelería, las redes sociales y su canal de WhatsApp.
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