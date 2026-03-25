Más de 70 millones de euros en sobrecostes: el transporte de mercancías de Madrid pide ayuda urgente

El sector del transporte de mercancías por carretera de la Comunidad de Madrid ha advertido este miércoles de que se encuentra “al borde del colapso” por la situación de “indefensión” que, a su juicio, provoca la falta de medidas eficaces por parte del Gobierno central para compensar el impacto económico de la guerra de Irán.

En un comunicado difundido esta mañana, la sección madrileña de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha cargado contra las iniciativas anunciadas hasta ahora por el Ejecutivo, que considera “insuficientes” y llega a calificar de “tomadura de pelo” para un sector que asegura estar soportando en solitario el aumento de costes del combustible.

Según los datos aportados por la patronal, desde el inicio del conflicto en Irán el precio del combustible se ha incrementado en 60 céntimos por litro, hasta situarse cerca de los dos euros. Este encarecimiento está asfixiando a miles de transportistas, que, según denuncia la organización, continúan trabajando con márgenes cada vez más reducidos e incluso en pérdidas.

“El sector no puede seguir trabajando a pérdidas”, señala la asociación, que subraya que la principal medida aprobada por el Gobierno, la bonificación de 20 céntimos por litro, resulta claramente insuficiente frente al alza acumulada del carburante.

La CETM Madrid asegura que las más de 11.000 empresas del transporte de mercancías de la región, con una flota de casi 50.000 camiones y furgonetas, atraviesan “grandes dificultades” para mantener su actividad en las actuales condiciones. La organización teme que, de no adoptarse medidas de apoyo adicionales, la viabilidad de muchas compañías quede seriamente comprometida.

Asimismo, la patronal critica que desde el comienzo de la guerra el transporte de mercancías por carretera ha asumido un incremento de más de 70 millones de euros en sus costes de explotación a causa de la subida del carburante. En la práctica, denuncia, ese sobrecoste está siendo soportado íntegramente por los propios transportistas.

Ante esta situación, el sector reclama una respuesta más contundente de las administraciones para evitar un agravamiento de la crisis y frenar el deterioro de una actividad clave para el abastecimiento y la logística de la Comunidad de Madrid.