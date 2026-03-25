Es oficial: la Aemet advierte a Madrid de una "nueva descarga fría" y "un acusado descenso térmico"

Tras varias jornadas de tiempo primaveral en la capital y subida de temperaturas, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una nueva descarga fría detrás de un frente que dejará rachas de viento y un acusado descenso térmico en Madrid, según informan desde la red social X. El organismo estatal pronostica que este jueves, 26 de marzo un cambio sustancial.

Vuelve el frío a Madrid, según la Aemet. / Aemet

Ni lluvias ni tormentas

Si las últimas jornadas de lunes, martes y miércoles fueron primaverales, este jueves 26 de marzo se espera algo diferente. Durante el día, la Aemet espera que el sol brille durante toda la jornada desde el inicio hasta el final del día. De hecho, el índice UV que mide la intensidad de la radiación ultravioleta solar en la superficie terrestre, se espera que alcance el nivel 6, naranja, considerado alto y por el cual se debe usar protección solar por posibles quemaduras.

La predicción para la montaña es de intervalos de nubes bajas a primera horas y, quizá también, a últimas y poco nuboso o despejado el resto del día. No se esperan ni precipitaicones ni tormentas, pero sí un viento fuerte del norte y noreste.

¿Y las temperatura?

Después de un día de calor como el miércoles de temperaturas de hasta 22 grados, los termómetros descienden de forma considerable. La jornada de jueves en la capital estará marcada por unas temperaturas que variarán entre los 17 grados de máxima y los 6 grados de mínima, según la Aemet.

En la montaña en las Sierras de Guadarrama y Somosierra, las temperaturas también se esperan en descenso, moderado o notable en las máximas y heladas débiles. En Guadarrama las temperaturas variarán entre los 14 grados de máxima y 1 grado de mínima y en Somosierra entre los 8 grados de máxima y los -2 grados de mínima.