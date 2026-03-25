Terranova inaugura su tienda más grande en España en el Centro Comercial Madrid Sur, en Vallecas

La moda low cost en la capital vive una pequeña revolución. Terranova, la cadena conocida popularmente como el Primark italiano, ha inaugurado su nuevo buque insignia en el Centro Comercial Madrid Sur, en el distrito de Vallecas. Con una superficie de 1.300 metros cuadrados, este establecimiento se convierte en la tienda más grande de la marca en España hasta la fecha, consolidando a Madrid como el eje central de su expansión nacional.

Detrás de este movimiento estratégico se encuentra Young Retail, socio de la enseña en nuestro país, que ha realizado una inversión superior al millón de euros para traer a la capital el concepto Riviera 2.0. Este formato de tienda no solo busca vender ropa a precios competitivos, sino ofrecer una experiencia inmersiva inspirada en la costa de Rímini, combinando materiales naturales con tecnología digital y grandes pantallas LED.

Este es el interior de una tienda de Terranova. / Archivo

El nuevo gigante de la moda barata en Madrid no se deja nada en el tintero. El local, ubicado en la primera planta del complejo de la avenida de Pablo Neruda, alberga las cuatro líneas principales de la firma: Woman, Man, Kids y Underwear (ropa interior). Con este despliegue, Terranova busca competir directamente con gigantes del sector como Primark o Lefties, ofreciendo una alternativa de diseño italiano a precios accesibles.

Además de su función comercial, el local de Madrid Sur servirá como centro de formación estratégico. En él se entrenarán los equipos que gestionarán las próximas aperturas de la marca, asegurando que el modelo operativo y la imagen de fast fashion experiencial se repliquen con éxito en el resto de la península.

Plan de expansión 2026: Siete nuevas tiendas en el horizonte

La apertura en Vallecas es solo la punta del iceberg de un ambicioso plan de crecimiento. Tras el éxito en localidades como Torrejón de Ardoz, Pinto y Alcorcón, el grupo Young Retail ya tiene la vista puesta en el resto de España para este 2026. Los planes de expansión incluyen la apertura de siete nuevas tiendas, con el foco puesto en ciudades estratégicas como:

Barcelona (Hospitalet de Llobregat).

Sevilla y Málaga.

Posibles ubicaciones en Alicante y Valencia.

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La estrategia de Terranova se centra, por ahora, en centros comerciales y retail parks, aprovechando el alto flujo de público que busca renovar su armario al mejor precio. Según Julio Rey, responsable de Young Retail, estas ubicaciones permiten conocer mejor el potencial de la tienda gracias a los datos de afluencia, aunque no descartan dar el salto al centro de las ciudades si surgen oportunidades clave.